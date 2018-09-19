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ABD'de kilisenin cinsel istismar mağdurları yaşadıklarını anlatabilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 23:05 | Son Güncelleme

ABD'nin New Jersey eyaletinde Katolik kiliselerinde rahiplerin cinsel istismarına uğrayan kişilerin her türlü gizlilik sözleşmesinin kaldırıldığı ve bu kişilerin yaşadıklarını bildirme hakkı olduğu açıklandı

ABD'nin New Jersey eyaletinde Katolik kiliselerde rahiplerin cinsel istismarına uğrayan kişilerin her türlü gizlilik sözleşmesinin kaldırıldığı ve bu kişilerin yaşadıklarını bildirme hakkı olduğu açıklandı.

CNN'in haberine göre, New Jersey Katolik Konferansı Başkanı Patrick Brannigan yaptığı açıklamada, "Cinsel istismar kurbanları gelip hukuki makamlara ve kiliseye yaşadıklarını anlatabilmeli." ifadelerini kullandı.

Brannigan, 2002'den sonra cinsel istismar vakalarıyla uğraşan kiliselerin kurbanların talebi dışında gizlilik anlaşması yapmalarının yasaklandığını ancak bu tarihten önceki kurbanların anlaşmalardan dolayı sessiz kaldığını belirterek, "Ortada uzlaşma anlaşmasında bir gizlilik maddesi olsa bile kurban konuşmayı seçerse karşı çıkmayacağız ya da herhangi bir hukuki yaptırım uygulamayacağız." ifadelerine yer verdi.

New Jersey Başsavcısı Gurbir S. Grewal, ABD'de rahiplerin binlerce çocuğa cinsel istismarda bulunduğunun ortaya çıkmasının ardından eyaletteki vakaların araştırılması için bir ekip görevlendirmişti.

Ayrıca cinsel istismar vakalarının bildirilmesi için 7/24 açık bir çağrı hattı kurulmuştu.

- ABD'de kiliselerdeki cinsel istismar vakaları

ABD'nin Pensilvanya Başsavcısı Josh Shapiro, iki yıllık bir soruşturmanın ardından geçen ay çocuklara yönelik cinsel istismarların Pensilvanya ve Vatikan'daki kıdemli kilise yetkililerince ''sistematik'' bir şekilde örtbas edildiği sonucuna ulaştıklarını söylemişti.

Tahkikat jürisi ise 300'den fazla rahibin 1950'lerin ortalarından beri çocukları istismar ettiğini belirterek, Roma Katolik Kilisesine bağlı yüzlerce rahibi, binden fazla çocuğa cinsel istismarda bulunmakla suçlamıştı.

Jüri, raporunda bazı kayıtların kaybolduğunu ve cinsel istismar kurbanı bazı çocuklar konuşmaktan korktuğu için tacize uğrayanların sayısının çok daha yüksek olduğuna inandığını kaydetmişti.

Kurbanların çoğunun erkek çocuklar olduğuna dikkati çeken jüri, tecavüze kadar uzanan her türlü cinsel taciz olayına rastlandığını ifade etmişti.

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ABD kilise cinsel istismar

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