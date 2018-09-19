ABD'de kilisenin cinsel istismar mağdurları yaşadıklarını anlatabilecek

ABD'nin New Jersey eyaletinde Katolik kiliselerde rahiplerin cinsel istismarına uğrayan kişilerin her türlü gizlilik sözleşmesinin kaldırıldığı ve bu kişilerin yaşadıklarını bildirme hakkı olduğu açıklandı.

CNN'in haberine göre, New Jersey Katolik Konferansı Başkanı Patrick Brannigan yaptığı açıklamada, "Cinsel istismar kurbanları gelip hukuki makamlara ve kiliseye yaşadıklarını anlatabilmeli." ifadelerini kullandı.

Brannigan, 2002'den sonra cinsel istismar vakalarıyla uğraşan kiliselerin kurbanların talebi dışında gizlilik anlaşması yapmalarının yasaklandığını ancak bu tarihten önceki kurbanların anlaşmalardan dolayı sessiz kaldığını belirterek, "Ortada uzlaşma anlaşmasında bir gizlilik maddesi olsa bile kurban konuşmayı seçerse karşı çıkmayacağız ya da herhangi bir hukuki yaptırım uygulamayacağız." ifadelerine yer verdi.

New Jersey Başsavcısı Gurbir S. Grewal, ABD'de rahiplerin binlerce çocuğa cinsel istismarda bulunduğunun ortaya çıkmasının ardından eyaletteki vakaların araştırılması için bir ekip görevlendirmişti.