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ABD'de "kimyasal madde" şüphesi: 3 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 18:35 | Son Güncelleme

ABD'nin Pittsburgh kentinde turuncu kol bandı taktığı belirtilen 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise hastaneye kaldırıldı - Yetkililer, söz konusu kol bantlarında kimyasal madde olabileceğinden şüphelendiklerini açıkladı

NEW YORK (AA) - ABD'nin Pittsburgh kentinde aynı bölgede yaşayan ve turuncu kol bandı taktıkları belirtilen 3 kişi hayatını kaybederken, yetkililer, kol bantlarında kimyasal madde olabileceğinden şüphelendiklerini açıkladı.

Pittsburgh kentinde sabah saatlerinde "acil sağlık durumu" nedeniyle aynı bölgede yaşayan 7 kişinin hastaneye kaldırıldığı, bu kişilerden 3'ünün hayatını kaybettiği bildirildi.

Pittsburgh'un Kamu Sağlığı Direktörü Wendell Hissrich, olayla ilgili yaptığı açıklamada, polisin sabaha karşı saat 02.00 sularında aldığı ihbar üzerine Southside Works Şehir Apartmanı'na gittiğini ve 7 kişinin burada bulunduğunu aktardı.

Hissrich, binanın girişinde bir kişinin, bir diğerinin asansörde ve diğer 5 kişinin ise bir dairede bilinçsiz şekilde bulunduğu, bu kişilerden 3'ünün hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

Hastaneye kaldırılan 4 kişinin durumunun ağır olduğunu açıklayan Hissrich, söz konusu kişilerin tamamının turuncu bir kol bandı taktığını ve ölümlerin bu bantlarda yer alan bir kimyasal maddeden kaynaklanmış olabileceğini ifade etti.

Daha sonra polis, kentte dün gece yapılan 2 farklı etkinlikte ziyaretçilere turuncu kol bandı dağıtıldığını ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

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ABD kimyasal madde Pittsburgh turuncu kol bandı

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