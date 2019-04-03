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ABD’de kimyasal tesiste yangın: 1 ölü, 2 ağır yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2019 10:06 | Son Güncelleme

ABD’nin Teksas eyaletindeki bir kimyasal tesiste çıkan yangında 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı belirtildi.Teksas eyaletinin Crosby bölgesinde yer alan bir kimyasal tesiste dün akşam saatlerinde yaşanan patlamanın ardından çıkan yangında en az 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı bildirildi.

ABD’nin Teksas eyaletindeki bir kimyasal tesiste çıkan yangında 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Teksas eyaletinin Crosby bölgesinde yer alan bir kimyasal tesiste dün akşam saatlerinde yaşanan patlamanın ardından çıkan yangında en az 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı bildirildi. Bir petrol depolama tesisinde meydana gelen yangın sonrasında bölgeye ekiplerin sevk edildiği belirtildi. Yangının itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasının ardından saatler sonra söndürüldüğü öğrenildi.

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