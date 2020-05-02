ABD'de Kısıtlamaların Kaldırıldığı Eyaletlerde Hareketlilik Başladı

Amerika’daki eyaletlerin Texas ve Georgia başta olmak üzere yarısı civarında halk, Corona virüsü salgını nedeniyle alınan izolasyon tedbirlerinin gevşetilmesiyle evlerinden çıkmaya başladı. California ve New York gibi bazı eyaletlerse işletmeleri kapalı tutma dahil sıkı kısıtlamaları uygulamaya devam ediyor. Texas eyaleti Cuma günü bir ayı aşkın süre önce kapanan işletmelerin aşamalı biçimde yeniden açılması sürecini başlattı. Eyaletteki restoranlatr toptancı mağazaları ve alışveriş merkezlerinim yüzde 25 kapasiteyle açılmasına izin verildi. Virüsün bulaşma oranları düşmeye devam ettiği takdirde 18 Mayıs’ta yenden açılmada ikinci aşamaya geçilmesi planlanıyor. Reuters’a konuşan Houston’daki bir bar sahibi, alışılmış Cuma gecesi kalabalığı kadar olmasa da son bir ayla karşılaştırıldığında ‘’sıfırdan iyi’’ ifadesini kullandı. Barda çalışanların maske takması zorunlu ve masalar arasındaki mesafe genişletilmiş vaziyette. Texas genelinde Chevron, ConocoPhillips gibi büyük şirketler de yeniden açılma hazırlıklarını başlattı.

Valiler baskı altında ABD’deki eyaletlerin yaklaşık yarısı, ekonomik faaliyetleri de kısmen de olsa yeniden faaliyete açma yönünde adım atmış durumda. Çalışma Bakanlığı’nın verilerine göre, 21 Mart’tan bu yana 30 milyondan Amerikalı işsizlik yardımına başvurdu. Halktan, kısıtlamaların artık gevşetilmesi yönünde valilere baskılar artıyor. Ülke genelinde Corona virüsü vakası sayısı geçen günlerde1 milyonu aştı ve şimdiye kadar 64 bin dolayında da can kaybı yaşandı. Son haftalarda sert protestoların olduğu, hatta eli silahlı protestocuların eyalet başkentindeki Kongre binasını basmaya çalıştığı Michigan eyaletinin valisi Gretchen Whitmer da bu baskıyı en fazla hisseden valilerden biri konumunda. Başkan Donald Trump da, “Michigan Valisi ateşi söndürmeli. Bunlar çok iyi insanlar ama çok öfkeliler. Hayatlarını geri istiyorlar, güvenli bir şekilde. Onlarla konuş, anlaşma yap’’ diyerek Demokrat vali üzerindeki baskıyı daha da arttırdı. California eyaletinde de Vali Gavin Newsom’ın sosyal mesafe konusunda açıkladığı yasaklara meydan okuyarak plaja gidenlere baskınlar dahil, katı biçimde uygulamaya devam ettiği kapsamlı ‘evde kal’ tedbirleri protestolar ediliyor. Newsom, Cuma günkü basın toplantısında uzlaşmacı bir ton kullandı ve Californialılar’a ilk kez eyaletteki bazı kuralların kaldırılmasına bir kaç gün kaldığı müjdesini verdi.

New York Valisi Andrew Cuomo eyalet genelindeki tüm okulların bu akademik yılda geri açılmayacağını belirtirken, ABD’de virüsün ilk vurduğu eyaletlerden Washington’da da Vali Jay Inslee sosyal mesafe tedbirlerini 31 Mayıs’a kadar uzattı. Georgia yakın takip altında ABD’de şimdiye kadar ekonomisini yeniden faaliyete açma anlamında en ileri giden eyalet Georgia eyaleti oldu. Eyaletteki hemen hemen her işyerine yeniden açılma konusunda serbestlik tanınmış durumda. Cumhuriyetçi Vali Brian Kemp’ın bu hamlesinin ne sonuç vereceği, eyalette vakaların artıp artmayacağı, federal hükümet ve diğer eyaletler tarafından da yakından izleniyor. ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci, Beyaz Saray’ın tavsiye ettiği takvimin öncesinde ekonomilerini yeniden faaliyete açan eyaletler ve topluluklardan endişe ettiğini söylemişti. Georgia’da Corona virüsü vakası sayısı Cuma günü bir gün öncesine göre 1000’in üzerinde artarak 27 bin 270’e yükseldi. Çalışma koşullarını protestolar