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ABD'de kızamık salgını

31.05.2019 13:54 | Son Güncelleme

ABD'de bu yılın başından beri 971 kişi kızamık oldu.

ABD'de kızamık salgını

Ülke 1992 yılındaki kızamık vakalarından sonraki en büyük salgınla karşı karşıya.ABD'de 2000 yılında "kökü kurutulduğu" ilan edilen kızamık vakalarındaki ani artış endişelere yol açtı. Merkezi Atlanta'da bulunan Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi'nden (CDC) yapılan açıklamada, "Şayet vakalar yaz ve sonbahar aylarında da devam ederse, ABD 'kızamık bulunmayan ülke' konumunu kaybedebilir" ifadeleri kullanıldı.

ABD'de 2000 yılında neredeyse sıfırlanan kızamık vakaları sonraki yıllarda yeniden ortaya çıktı. CDC verilerine göre geçen yıl ülkedeki kızamık vakası 372 olarak belirlenmişti. Kızamık, şu anda ABD'deki 50 eyaletin 26'sında görülüyor.

Sağlık örgütleri salgınlardan korunmak için halktan önlem almalarını istedi. Vatandaşlara aşı çağrısında bulunan yetkililer aşılar hakkındaki yanlış bilgilere ise itibar edilmemesini istedi. Bir çok ebeveyn, yanlış bilgilendirildikleri için çocuklarına aşı yaptırmıyor ya da gecikiyor. CDC Genel Müdürü Robert Redfield yaptğı açıklamada, "Bir kez daha ailelere güvence vermek istiyorum. Aşılar güvenli ve otizme yol açmıyor" dedi.

Almanya'da ise kızamık vakalarının önüne tamemen geçmek şimdiye kadar mümkün olmadı. Bu yıl içinde Almanya'da kızamık 391 kişide görüldü. Almanya'da kızamık vakalarının sayıları her yıl değişiklik gösteriyor.

DW, dpa / TY,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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