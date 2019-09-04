HABER

ABD'de kızamık salgını sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 18:48 | Son Güncelleme

New York Sağlık yetkilileri, aşı yaptırmayı reddeden kentteki Ortodoks Yahudi mahallelerinde geçen yıl başlayan ve diğer eyaletlere sıçrayan kızamık salgınının sona erdiğini duyurdu

ABD'de geçen yıl, özellikle New York'taki Ortodoks Yahudi mahallelerinde başlayıp diğer eyaletlere de sıçrayan kızamık salgınının sona erdiği bildirildi.

New York Sağlık yetkilileri, son kızamık vakasından bu yana iki kuluçka dönemi geçtiği halde yeni enfeksiyona rastlanmadığını duyurdu.

Kızamık salgınlarının, 42 güne denk gelen iki kuluçka dönemi süresi sonrası genellikle sona erdiğine karar verildiği ifade edildi.

New York Sağlık Müdürü Oxiris Barbot, halkın yine de tedbirli olması gerektiğini vurgulayarak, New Yorkluları çocuklarını okula başlamadan önce aşılatmaya çağırdı.

Barbot, "Aşıları zamanında yaptırmak, yeryüzünün en bulaşıcı hastalıklarından biri olan kızamığa karşı, ailemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı korumanın en önemli yoludur." dedi.

Yetkililer, kızamık salgını için şu ana kadar 6 milyon dolardan fazla harcama yapıldığını ve zorunlu aşı sürecinde 500'den fazla sağlık görevlisinin çalıştığını aktardı.

New York'un Brooklyn bölgesindeki Ortodoks Yahudi mahallerinde, geçen yıl ekimde, dini sebeplerle aşı yaptırmak istemeyenler nedeniyle kızamık salgını başlamıştı. New York 654 kızamık vakası ile son 27 yılın en yüksek rakamına ulaşmıştı.

Salgın nedeniyle şehirde acil sağlık durumu ilan edilmiş, dini sebeplerle aşı yaptırmama muafiyeti kaldırılarak ilgili bölgelerde okula giden her çocuğa cezai müeyyide ile aşı yaptırma zorunluluğu getirilmişti.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, ülkedeki 30 eyalette ağustos sonu itibarıyla bin 234 kızamık vakıasının kaydedildiğini duyurmuş, bunların üçte ikiden fazlasının da New York'taki salgın ile bağlantılı olduğunu açıklamıştı.

PARTNER Bahar alerjileriyle başa çıkamıyor musunuz? Size bir önerimiz var Bahar alerjileriyle başa çıkamıyor musunuz? Size bir önerimiz var
CHP 'Ücretsiz servis' vaadini yerine getirmedi, veliler tepkili CHP 'Ücretsiz servis' vaadini yerine getirmedi, veliler tepkili 
Selçuk'taki balık ölümlerinin araştırılması için gölden numune alındıSelçuk'taki balık ölümlerinin araştırılması için gölden numune alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kızamık salgını New York Sağlık Ortodoks Yahudi

En Çok Okunan Haberler

Dev banka, faiz oranını tekrar düşürdü

Dev banka, faiz oranını tekrar düşürdü

'İyice soyundun' eleştirilerini ti'ye aldı

'İyice soyundun' eleştirilerini ti'ye aldı

Acılı eşten yürek burkan paylaşım

Acılı eşten yürek burkan paylaşım

'Aldığım bilgilerin hatalı olduğunu üzülerek öğrendim'

'Aldığım bilgilerin hatalı olduğunu üzülerek öğrendim'

Hasan Seymen İYİ Parti'deki görevinden istifa etti!

Hasan Seymen İYİ Parti'deki görevinden istifa etti!

Konya'da vahşet! Kediye yaptıkları kan dondurdu

Konya'da vahşet! Kediye yaptıkları kan dondurdu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Bakan Gül'den 'Yargı Reformu' açıklaması

Bakan Gül'den 'Yargı Reformu' açıklaması

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yeni atama! İşte o isim

İBB'de yeni atama! İşte o isim

Son dakika: DGS yerleştirme sonuçları açıklandı!

Merakla beklenen sonuçlar açıklandı

Öldürmeye gidiyordu! Böyle yakalandı

Öldürmeye gidiyordu! Böyle yakalandı

20 günlük bebeğini öldürüp intihar etmişti! Acılı eşten yürek burkan paylaşım

Acılı eşten yürek burkan paylaşım

'500 kilo altın' iddiasıyla resmi kazı yapıldı, taş çıktı

'500 kilo altın' iddiasıyla resmi kazı yapıldı, bakın ne çıktı

İSPARK otoparklarına değnekçi işgali

İSPARK'larda dikkat çeken görüntü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.