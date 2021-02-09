HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. ABD’de kliniğe silahlı saldırı: 5 yaralı

ABD’de kliniğe silahlı saldırı: 5 yaralı

09.02.2021 22:33 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin Minnesota eyaletinde bir kliniğe silahlı saldırı düzenlendi.

ABD’nin Minnesota eyaletinde bir kliniğe silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 3’ü ağır 5 kişi yaralanırken, 1 kişi gözaltına alındı.

ABD’nin Minnesota eyaletine bağlı Buffola’da bulunan Allina Sağlık Kliniği’nde silahlı saldırı meydana geldi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 3’ü ağır 5 kişi yaralandı. Polis, saldırı ile ilgili 1 şüpheliyi gözaltına aldı. ABD Alkol Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu (ATF) tarafından yapılan açıklamada, kolluk kuvvetlerinin Buffalo’daki sağlık tesisinde bulunan aktif bir silahlı saldırgana müdahale ettikleri belirtildi. ATF, saldırı ile ilgili daha fazla ayrıntı vermedi.

Buffalo Polis Şefi Pat Budke yerel bir kanala verdiği demeçte, klinikteki durumun kontrol altına alındığını ve artık halk için bir tehdit olmadığını belirtti. Budke, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin bilgi vermezken, saldırıda kurbanların olduğunu sözlerine ekledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hande'nin ev hali! Hande'nin ev hali!
Türkiye Uzay Ajansı'nın logosu görücüye çıktıTürkiye Uzay Ajansı'nın logosu görücüye çıktı
34 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 34?34 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 34?

En Çok Okunan Haberler

11 ay boyunca istismar edildiğini açıkladı

11 ay boyunca istismar edildiğini açıkladı

ATM'de mide bulandıran hareket! Vatandaşlar tepki gösterdi

ATM'de mide bulandıran hareket! Vatandaşlar tepki gösterdi

Koronavirüs tablosu açıklandı: Can kaybı 100'ün altına indi

Koronavirüs tablosu açıklandı: Can kaybı 100'ün altına indi

Göğüs ucu gündem olunca bir daha paylaştı

Göğüs ucu gündem olunca bir daha paylaştı

Kan donduran olayda yeni detaylar ortaya çıktı

Kan donduran olayda yeni detaylar ortaya çıktı

İYİ Parti'de 'Muharrem İnce' önlemi!

İYİ Parti'de 'Muharrem İnce' önlemi!

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

İsmini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor!

İsmini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Ülkede alarm! Gizemli hastalık 15 kişinin ölümüne yol açtı

Ülkede alarm! Gizemli hastalık 15 kişinin ölümüne yol açtı

Koronavirüs korkusundan evde ani ölümler arttı

Koronavirüs korkusundan evde ani ölümler arttı

Meteoroloji'den kar ve sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den kar ve sağanak yağış uyarısı

Diğer Haberler

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Umman’da Türk vatandaşları ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Umman’da Türk vatandaşları ile bir araya geldi

'Jigolo olmak ister misiniz?' diyerek 100 erkeği dolandırdılar! Flaş gelişme

'Jigolo olmak ister misiniz?' diyerek 100 erkeği dolandırdılar! Flaş gelişme

Türkiye Uzay Ajansı'nın logosu görücüye çıktı

Türkiye Uzay Ajansı'nın logosu görücüye çıktı

Metruk binada kumar oynarken yakalanan 8 kişiye 25 bin 200 lira ceza

Metruk binada kumar oynarken yakalanan 8 kişiye 25 bin 200 lira ceza

Antalya'da feci kaza: 6 kişi hayatını kaybetti

Antalya'da feci kaza: 6 kişi hayatını kaybetti

Göbeklitepe'deki metal bloğun sırrı çözüldü

Göbeklitepe'deki metal bloğun sırrı çözüldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.