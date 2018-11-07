ABD'de Kongre ara seçimleri

WASHINGTON (AA) - ABD'de Kongreyi yeniden şekillendirecek ara seçimlerin resmi olmayan sonuçları gelmeye devam ederken, Demokratların Temsilciler Meclisinde üstünlüğü Cumhuriyetçilerin elinden alması bekleniyor.
ABD'de seçmenler, Senatodaki 35 sandalye ile Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyenin tamamı için sandık başına gitti.
Amerikan medyasının derlediği resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Demokratların Temsilciler Meclisinde 106 sandalyesine karşı Cumhuriyetçiler şu ana kadar 123 sandalye elde etmiş görünüyor.
Sayım devam ederken Demokratların Pensilvanya'da 3, Florida'da 2, Colorado, Virginia, Kansas, Minnesota, Illinoi, New York ve New Jersey eyaletlerinde de birer olmak üzere Cumhuriyetçilerden toplam 12 sandalye aldığı dikkati çekiyor.
Temsilciler Meclisinde üstünlüğü sağlamak için 218 sandalye gerekiyor.
Mevcut durumda Temsilciler Meclisinde 237 Cumhuriyetçi ve 193 Demokrat Temsilci görev yaparken, 5 koltuk ise bazı nedenlerle boş bulunuyor.
Demokratların Temsilciler Meclisinde üstünlük sağlaması için Cumhuriyetçilerden 23 sandalye alması gerekiyor. Demokratların kalan 11 sandalyeyi de alabileceği tahmin ediliyor.
Bu tahminlerin gerçekleşmesi durumunda Temsilciler Meclisindeki çoğunluğu ele geçirecek Demokratların, 2020'deki başkanlık seçimlerine giden süreçte Trump'ın işini zorlaştırabileceği yorumları yapılıyor.
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