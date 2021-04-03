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ABD'de Kongre binası önünde saldırı: 1 polis öldü

03.04.2021 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Kongre binası yakınındaki güvenlik kontrol noktasına yapılan saldırıda bir polis memuru yaşamını yitirdi.

ABD'de Kongre binası önünde saldırı: 1 polis öldü

Aracını barikatlara çarpan saldırgan vurularak öldürüldü.Başkent Washington’daki olayda bir saldırgan aracıyla Kongre binası yakınındaki polis kontrol noktası çarptı. Ardından elinde bıçakla aracından çıkarak polislere doğru yönelen saldırgan vurularak öldürüldü. Olayda William Evans isimli polis memuru hayatını kaybetti, bir polis de yaralandı. 18 yıllık polis olan Evans’ın bıçakla mı yoksa saldırganın aracını çarpması sonucu mu öldüğü açıklanmadı.

Kongre’deki polis departmanı yetkilisi Yogananda Pittman, “Şüpheli, aracından elinde bıçakla çıktı. Polis memurlarımız duruma müdahale etti. Şüphelinin sözlü uyarılara uymaması üzerine polislerimiz ateş açtı” dedi.

Saldırganın geçmişi araştırılıyor

Saldırganın kimliğinin 25 yaşındaki Noah Green olduğu bildirildi. Polis, Green’in akıl hastalığı ya da psikolojik sorunları olup olmadığını araştırıyor. ABD medyasına yansıyan haberlerde, Green’in sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda hükümetin kendisine düşman olduğu şeklinde ifadelerin yer aldığı bildirildi. Ayrıca haberlere göre, Green’in “Nation of Islam”(İslam Ulusu) isimli siyah milliyetçiliğini savunan bir gruba üye olduğu belirtildi. Olayın terör bağlantılı olduğuna dair bir bulguya rastlanmadığı açıklandı.

ABD Başkanı Joe Biden olayda ölen polis memurunun ailesine başsağlığı dilerken Kongre binasındaki bayraklar da yarıya indirildi.

Baskının ardından ikinci olay

Yetkililer, saldırının Ocak ayındaki Kongre baskınıyla bağlantılı olmadığını aktardı. Ancak olay ABD Kongresi’ndeki güvenlik tartışmalarını bir kez daha gündeme getirdi. 6 Ocak’ta başkanlık devir tesliminden birkaç gün önce, seçimi kaybeden eski başkan Donald Trump taraftarları Kongre binasını basmış, yaşanan şiddet olaylarında biri polis beş kişi hayatını kaybetmişti. Olayların ardından Kongre’nin bulunduğu bölge barikatlarla çevrilerek güvenlik önlemleri artırılmıştı.

AP/ GY, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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