ABD’de Kongre Binası önünde saldırı: Saldırgan ile bir polis memuru öldü

ABD’de bir kişi, aracını Kongre Binası barikatının üzerine sürdü. Olayda saldırgan ile 1 polis memuru hayatını kaybederken, 1 polis de yaralandı.

ABD’nin başkenti Washington DC’de bulunan Kongre Binası’nda 6 Ocak’taki baskının ardından bir kez daha alarm verildi. İlk olarak Kongre Binası yakınlarında silah sesleri duyulurken, binaya giriş ve çıkışların güvenlik nedeni ile durdurulduğu açıklandı. Daha sonra ise binanın Kuzey kapısında bulunan araç giriş noktasında bir kişinin aracını barikatın önündeki 2 polis memurunun üzerine sürdüğü bildirildi. Görgü tanıklarından alınan ilk bilgilere göre, aracın sürücüsü polislere çarptıktan sonra araçtan çıkarak çevredekilere bıçakla saldırdı. Polis ise saldırgana ateş açtı. Saldırgan yaralı olarak yakalanarak gözaltına alınırken, 2 polis memuru da yaralandı.

Kongre Binası saldırganı hayatını kaybetti

ABD’li güvenlik yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Kongre Binası barikatına düzenlediği saldırının ardından güvenlik güçleri tarafından vurularak etkisiz hale getirilen saldırganın hayatını kaybettiği ifade edildi.

Aynı zamanda ABD basınına yansıyan çok sayıda haberde de, saldırganın hayatını kaybettiği ifade edilirken, Kongre Polisi tarafından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.