ABD’de Kongre Binası yakınında 2 adet bomba bulundu

ABD’de federal güvenlik güçleri Kongre Binası yakınında 2 adet boru tipi bomba buldu.

ABD’nin başkenti Washington DC’de bulunan Kongre Binası’nda seçilmiş Başkan Joe Biden’ın başkanlığını resmi olarak onaylamak için toplanıldığı sırada ABD Başkanı Donald Trump’ın destekçileri Kongre Binası’nı bastı. Çıkan olaylarda 1 kadın göğsünden vurularak ağır yaralandı.

Federal güvenlik güçleri, Kongre Binası yakınında 2 adet boru tipi bomba buldu. Güvenlik kaynakları, bombalardan birinin Cumhuriyetçi Ulusal Komite ofislerinin olduğu binada, diğerinin ise Kongre Binası kompleksinde bulunduğunu aktardı. Yetkililer, bunların gerçek patlayıcı cihazlar olduğunu ve güvenli hale getirilmek için havaya uçurulduklarını belirterek, bomba bulunması üzerine Cumhuriyetçi Ulusal Komite Karargahı’nın boşaltıldığını ifade etti.

Komite İletişim Direktörü Michael Ahrens yaptığı açıklamada, Cumhuriyetçi Ulusal Komite karargahının yakınlarında şüpheli bir cihazın bulunmasının ardından boşaltıldığını doğruladı. Ahrens, karargahın yaklaşık 1 saat önce tahliye edildiğini belirtti. Karargah, Kongre Binası’na sadece birkaç blok uzaklıkta bulunuyor.

