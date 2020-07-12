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ABD’de Kongre İşsizlik Ödemelerini Uzatacak mı?

12.07.2020 20:46 | Son Güncelleme

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi Kongre üyelerinin işsizlik yararlarıyla işsizlik sigortasının süresini uzatma konusunda bir uzlaşı sağlayacağına inandığını belirtti

ABD’de Kongre İşsizlik Ödemelerini Uzatacak mı?

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi Kongre üyelerinin işsizlik yararlarıyla işsizlik sigortasının süresini uzatma konusunda bir uzlaşı sağlayacağına inandığını belirtti.

Pelosi, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada bir anlaşmaya varmak zorunda olduklarını çünkü bunu uzatmaları gerektiğini söyledi.

Temsilciler Meclisi’nde en üst düzey Cumhuriyetçi isim olan Kevin McCarthy ise işsizlik yararlarını uzatmanın verimli olmayacağını belirtti.

Söz konusu haklar Temmuz ayının son gününde sona eriyor.

McCarthy ve diğer Cumhuriyetçiler istatistiklerin birçok Amerikalı’nın işsizlik yararları sayesinde çalıştığı dönemden daha fazla kazandığını gösterdiğini belirtiyor.

Corona salgını döneminde işsiz kalanlara haftalık 600 dolar ödeme yapılıyor.

Demokratlar bu konuda Cumhuriyetçilere tepkili.

Demokratlar Mart sonunda başlayan 600 dolarlık ödemelerin işsizlik oranı yüzde 11’in altına düşene kadar uzatılmasını istiyor.

Senato Azınlık Lideri Demokrat Chuck Schumer, 33 milyon Amerikalı’nın işsizlik yararlarından faydalandığını ya da faydalanmak için onay beklediğini belirtti.

Amerika’da Kongre Corona salgınının ekonomiye olumsuz etkisini azaltmak için 3 trilyon doları aşan 4 paketi yürürlüğe koymuş durumda.

5. paketin akıbeti ise bu ayın sonunda belli olacak gibi.

Senato Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell ülkenin son bir desteğe ihtiyacı olduğunu belirterek 5. paket için yeşil ışık yakmıştı.

Ancak Demokratlar’la Cumhuriyetçiler’in rakam konusunda nasıl anlaşacakları merak konusu.

Demokratlar Temsilciler Meclisi’nde 3 trilyon dolarlık bir paketi kabul etmişti ancak Cumhuriyetçiler bu rakamın oldukça fazla olduğunu belirtiyor.

Cumhuriyetçiler 1 trilyon dolar üzerinde duruyor.

Ancak bu rakama da Demokratlar’ın nasıl yanıt vereceği henüz netleşmiş değil.

İki taraf arasında bu konuda sıkı pazarlıkların yapılacağı tahmin ediliyor.

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