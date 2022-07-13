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ABD'de Kongre saldırısı soruşturması: 'Trump'ın Twitter paylaşımı aşırı sağcıları harekete geçirdi'

13.07.2022 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Ocak 2021'deki Kongre'ye düzenlenen saldırı ilgili soruşturmada, dönemin başkanı Donald Trump'ın Twitter'da paylaştığı bir mesajın aşırı sağcıları Washington DC'de toplanmak üzere harekete geçirdiği iddiası üzerinde duruluyor.

ABD'de Kongre saldırısı soruşturması: 'Trump'ın Twitter paylaşımı aşırı sağcıları harekete geçirdi'

ABD'de 6 Ocak 2021'de Kongre'ye düzenlenen saldırıyla ilgili soruşturmada, dönemin başkanı Donald Trump'ın Twitter'da paylaştığı bir mesajın aşırı sağcıları Washington DC'de toplanmak üzere harekete geçirdiği iddiası üzerinde duruluyor.

Trump, 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimini kaybetmesine rağmen, destekçilerine Kongre binası dışında toplanmaları için çağrı yapmıştı.

Kongre'de soruşturmayı yürüten komisyon, Trump'ı iktidarda kalmak için darbe girişiminde bulunmakla suçluyor.

6 Ocak 2021'de Kongre üyeleri seçimi kazanan Joe Biden'ın başkanlığını onaylamak için toplandığında, Trump'ın destekçileri Kongre'ye saldırmış ve binayı basmıştı.

Cumhuriyetçi Trump, soruşturma komisyonu toplantısı öncesi, kendi kurduğu Truth Social adlı sosyal medya platformunda bir mesaj paylaşarak Demokratların liderliğindeki Temsilciler Meclisi panelini "ALDATMACA" bir "Siyasi Hackler ve Haydutlar" grubu olarak niteledi.

Karma komisyon, Kongre Binası'na yapılan saldırıyla ilgili olarak yaklaşık bir yıldır süren bir soruşturma yürütüyor. Salı günkü oturum, Trump'ın 19 Aralık 2020'de attığı bir Twitter mesajına ve bu paylaşımdan önce Beyaz Saray'da yapılan altı saatlik toplantıya odaklandı.

"Trump başkanlığının en çılgın toplantısı" olarak değerlendirilen bu toplantıda, Beyaz Saray danışmanları ve kendi kampanya ekibindeki isimler Trump'a, Demokrat Biden'a ödün vermesi gerektiği söylemişti.

Trump 18 Aralık'ta, seçimlerde yaygın sahtekarlık iddialarını sürdürmeye teşvik eden bazı gayri resmi danışmanlarını Beyaz Saray'da ağırladı.

Aralarında avukatı Rudy Giuliani ve eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in de bulunduğu bu grup, Trump'a eyaletlerdeki oy sandıklarına ordunun el koyması emri vermesini önermişti.

https://www.youtube.com/watch?v=zl4fWO\_vp0c&ab\_channel=BBCNewsT%C3%BCrk%C3%A7e

Toplantıya katılan dönemin Beyaz Saray danışmanı Pat Cipollone, komiteye verdiği ifadede "Bu insanların hiçbirinin başkana iyi tavsiyelerde bulunduğunu sanmıyorum" dedi.

Toplantı, sandıklara el konulması fikrinin reddedilmesiyle sona ermiş, Trump yerel saatle 01:42'de bir mesaj paylaşarak, "2020 seçimlerini kaybetmiş olmak istatistiksel olarak imkansız. (Washington) DC.'de 6 Ocak'ta büyük protesto. Orada olun, çılgın olacak" ifadeleriyle destekçilerine çağrı yapmıştı.

Soruşturma Komisyonu üyesi Demokrat Jamie Raskin'e göre bu paylaşım, Trump'ın seçimin kendisinden çalındığı iddialarına inanan destekçilerini "heyecanlandırdı ve harekete geçirdi".

Komisyon, bu paylaşımın Oath Keepers ve Proud Boys gibi aşırı sağcı grupların ortaya çıkması için bir çağrısı olduğunu söylüyor. Bu grupların iki üyesi Kongre Binası baskınıyla ilgili olarak komplo suçlamalarıyla yargılanmayı bekliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Donald Trump
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