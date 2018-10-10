WASHINGTON (AA) - ABD Kongresi'nden Virginia Senatörü Tim Kaine ve Virginia Temsilcisi Gerald Connoly, ABD Başkanı Donald Trump’a çağrıda bulunarak, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı için Suudi ve Türk yetkililerle bizzat görüşmesini talep etti.

Kaine ve Connoly, Beyaz Saray'ın "Kaşıkçı" soruşturmasında daha aktif bir rol oynaması için ortak mektup kaleme alarak Trump'a yolladı.

Trump’a bizzat Kaşıkçı konusunda "Suudi ve Türk yetkililerle görüş." çağrısında bulunan kongre üyeleri mektupta, "Aynı zamanda (Kaşıkçı'nın) kaybolması konusunda yürütülen soruşturmaya ABD olarak desteğini sun." ifadesini kullandı.

Kaşıkçı'nın ABD tarafından "özel yetenekli" kişilere verilen "O-1" tarzı vizesi olduğuna vurgu yapılan mektupta, kongre üyeleri, Trump'ın, ABD'nin ilgili bütün kurumlarını devreye sokarak Kaşıkçı konusunda soruşturma yürütmesini talep etti.

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve Batı medyasında Orta Doğu ile ilgili haberleriyle tanınan Kaşıkçı, 2 Ekim'de resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra ortadan kaybolmuştu.

