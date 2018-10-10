HABER

ABD'de kongre üyelerinden Trump'a "Kaşıkçı" mektubu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 21:44 | Son Güncelleme

ABD Kongresi'nden Virginia Senatörü Tim Kaine ve Virginia Temsilcisi Gerald Connoly, Washington yönetiminin "Kaşıkçı" soruşturmasında daha aktif rol oynaması için Başkan Donald Trump'a mektup yolladı

WASHINGTON (AA) - ABD Kongresi'nden Virginia Senatörü Tim Kaine ve Virginia Temsilcisi Gerald Connoly, ABD Başkanı Donald Trump’a çağrıda bulunarak, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı için Suudi ve Türk yetkililerle bizzat görüşmesini talep etti.

Kaine ve Connoly, Beyaz Saray'ın "Kaşıkçı" soruşturmasında daha aktif bir rol oynaması için ortak mektup kaleme alarak Trump'a yolladı.

Trump’a bizzat Kaşıkçı konusunda "Suudi ve Türk yetkililerle görüş." çağrısında bulunan kongre üyeleri mektupta, "Aynı zamanda (Kaşıkçı'nın) kaybolması konusunda yürütülen soruşturmaya ABD olarak desteğini sun." ifadesini kullandı.

Kaşıkçı'nın ABD tarafından "özel yetenekli" kişilere verilen "O-1" tarzı vizesi olduğuna vurgu yapılan mektupta, kongre üyeleri, Trump'ın, ABD'nin ilgili bütün kurumlarını devreye sokarak Kaşıkçı konusunda soruşturma yürütmesini talep etti.

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve Batı medyasında Orta Doğu ile ilgili haberleriyle tanınan Kaşıkçı, 2 Ekim'de resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra ortadan kaybolmuştu.

PARTNERPapa'ya bile gitmişlerdi! İşte Seks Adası'ndan görülmemiş fotoğraflarPapa'ya bile gitmişlerdi! İşte Seks Adası'ndan görülmemiş fotoğraflar
Ankara'daki bombalı saldırıda yaşamını yitirenler Antalya'da anıldıAnkara'daki bombalı saldırıda yaşamını yitirenler Antalya'da anıldı
Yabancı girişimcilere Trakya'daki iş fırsatları anlatıldıYabancı girişimcilere Trakya'daki iş fırsatları anlatıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abd başkanı donald trump Cemal Kaşıkçı Senatör Tim Kaine Suudi Arabistan

En Çok Okunan Haberler

Acılı babadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Bu mesuliyet size aittir

Acılı babadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Bu mesuliyet size aittir

Cenk Tosun'un yeni takımını açıkladılar!

Cenk Tosun'un yeni takımını açıkladılar!

Numan Kurtulmuş: 3'üncü dünya savaşı başladı!

Numan Kurtulmuş: 3'üncü dünya savaşı başladı!

Şanlıurfa'dan kötü haber! Çok sayıda polis yaralı

Şanlıurfa'dan kötü haber! Çok sayıda polis yaralı

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni düzenlemeler

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni düzenlemeler

Bursa'da 1 milyon liralık traktöre yoğun ilgi

Bursa'da 1 milyon liralık traktöre yoğun ilgi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Osman Müftüoğlu'nu ağlatan soru! CNN Türk yayınında duygusal anlar

Osman Müftüoğlu'nu ağlatan soru! CNN Türk yayınında duygusal anlar

Denizli'nin Kale ilçesini ayağa kaldıran olay! Tehlikeli Suriyeli gerilimi

Denizli'nin Kale ilçesini ayağa kaldıran olay! Tehlikeli Suriyeli gerilimi

Af çıkacak mı? İşte af çalışmalarında gelinen son nokta ve cezaevlerinin son durumu!

Af çıkacak mı? İşte af çalışmalarında gelinen son nokta ve cezaevlerinin son durumu!

Mardin'de korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

Mardin'de korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

76 yaşındaki kadından oğullarına dehşete düşüren talimat: Kör bir kuyu var, kesin ve atın!

76 yaşındaki kadından oğullarına dehşete düşüren talimat: Kör bir kuyu var, kesin ve atın!

Meteorolojiden İstanbul'a sağanak yağış uyarısı

Meteorolojiden İstanbul'a sağanak yağış uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.