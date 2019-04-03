ABD'de Kongreye Rusya soruşturması raporunu mahkeme yoluyla isteme yetkisi

WASHINGTON (AA) – ABD Kongresinin Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi, özel Savcı Robert Mueller’in hazırlayıp Adalet Bakanlığına sunduğu Rusya soruşturması raporunu mahkeme yoluyla isteme yetkisine yönelik kararını onayladı.

Komitede yapılan oylamada Mueller’in Adalet Bakanlığına sunduğu raporun gerekirse mahkeme celbi ile Kongre’ye sunulması yetkisi veren önerge kabul edildi.

24’e karşı 17 oy ile alınan karar, Mueller’in hazırladığı rapor ile birlikte ilgili belge, delil ve tanık ifadelerinin de mahkeme yoluyla Kongre’ye sunulması talebini kapsıyor.

Komitenin Demokrat Başkanı Jerrold Nadler, mahkeme celbi çıkarmadan önce Adalet Bakanı William Barr’a, raporun düzeltilmemiş son halini Kongre’ye sunması için süre tanıyacağını belirtti.

Belli bir zaman çizelgesinden bahsetmeyen Nadler, "Fikrini değiştirmesi için ona vakit vereceğim, ancak bir uzlaşı sağlanamazsa söz konusu materyaller için mahkeme celbi çıkarmaktan başka çaremiz kalmayacak.” dedi.

Nadler, Adalet Bakanlığının raporu paylaşmayı reddetmeye devam etmesi halinde, komitenin raporun tamamını inceleyip inceleyemeyeceği nihai kararının da ABD Başkanı Donald Trump veya onun atadığı siyasi yetkiliye değil hakime kalacağını da ifade etti.