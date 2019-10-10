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ABD'de kontrol altına alınamayan yangın nedeniyle tahliye emri verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 17:17 | Son Güncelleme

ABD'de kontrol altına alınamayan yangın nedeniyle tahliye emri verildi

ABD'nin San Francisco Körfez Bölgesi'nde başlayan ve hızla yayılan yangın nedeniyle tahliye emri verildi.

"CBS San Francisco"nun haberinde, yetkililer, Moraga bölgesinde çıkan ve neredeyse 2,5 saat içinde yaklaşık 25 hektar alanda etkili olan yangın nedeniyle Sanders Ranch mahallesi ve civarında ikamet eden kişiler için tahliye emri verildiğini belirtti.

Yangının ilk olarak Sanders Ranch Yolu ile Merrill Yolu yakınlarında başladığı bilgisini paylaşan yetkililer, civardaki vatandaşlara evlerini terk ederken yanlarına yalnızca taşıyabilecekleri gerekli eşyaları almaları tavsiyesinde bulunulduğunu aktardı.

Contra Costa County Yangından Koruma Bölgesi itfaiye yetkilisi George Laing, gece yarısı çalılık tepelerde başlayan ve rüzgarın etkisiyle yaklaşık 25 hektar alana yayılan yangının yüzde 60'ının kontrol altına alındığını bildirdi.

Alevlerin, St. Mary's Üniversitesi yakınlarına kadar geldiği ancak okulun halihazırda tehdit altında olmadığı kaydedildi.

Tahliye edilenler, KPIX 5 kanalına yaptıkları açıklamada, California elektrik şirketi Pasifik Gaz ve Elektrik (PG&E) tarafından yangın nedeniyle yapılan zorunlu elektrik kesintisinden etkilendiklerini söyledi.

Evini terk etmek zorunda kalan Melanie Bell, "Elektrikler olsaydı tahliye çok daha rahat gerçekleşirdi diye düşünüyorum. Elektrik kesintisi yangını engelliyor ama yangın çıktığında da bununla baş etmeyi daha kolaylaştırmıyor." dedi.

Bölgedeki bazı evlerin yangın tehdidi altında olduğu kaydedildi.

PG&E tarafından yapılan açıklamada, eyalette etkili olan sıcak, kuru ve rüzgarlı hava durumunun orman yangını riskini arttırdığı ve bu nedenle zorunlu elektrik kesintisine gidileceği açıklanmıştı.

Yetkililer, kuvvetli rüzgardan zarar görecek elektrik tellerinin kuru havada geniş çaplı orman yangınlarına sebep olabileceğini aktarmıştı.

California’nın sahil, orta ve kuzey kısımlarında 800 bin kişinin etkileneceği zorunlu elektrik kesintilerinin 5 gün sürebileceği ve evlerin yanı sıra kamu binalarının ve trafik ışıklarının da kesintiden etkileneceği kaydedilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
San Francisco Körfez Bölgesi

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