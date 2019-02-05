ABD'de köpeğini kurtarmak için yanan eve giren kişi öldü

ORLAND (AA) - ABD'nin Maine eyaletinde köpeğini kurtarmak için yangın çıkan evine giren kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Orland kentinde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bunun üzerine evdekiler tahliye edildi. Köpeğinin içeride kaldığını fark eden ev sahibi, hayvanı kurtarmak için yanan eve geri girdi ancak çıkamadı.
İtfaiye ekipleri, yangını söndürdükten sonra köpeğini kurtarmak için eve giren adamın cesedini buldu.
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