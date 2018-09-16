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ABD'de köpek balığı saldırısında bir kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 07:05 | Son Güncelleme

ABD'de köpek balığı saldırısında bir kişi öldü

ABD'nin Massachusetts eyaletinde bir kişi, köpek balığı saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.

Wellfleet kasabasında Newcomb Hollow plajında 20'li yaşlarında bir kişi, sörf yaparken köpek balığı saldırısına uğradı.

Wellfleet polisi, denizden yaralı şekilde çıkarılan sörfçünün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ölümcül köpek balığı saldırısının Massachusetts eyaletinde 1936'dan, ABD'de ise 2015'ten beri ilk olduğu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD köpek balığı saldırı

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