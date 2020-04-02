ABD'de koronavirüsden ölenlerin sayısı 5 bini aşarken Başkan Yardımcısı Pence uyardı: İtalya ile benzer bir eğri gösteriyoruz

Trump yönetimi kriz döneminde gereken bütün malzemeyi sağlayabileceğini ve bunun için 16 milyar dolar ayırdığını söylüyor.

Bu durum Amerikan federal hükümeti ve tek tek eyalet yönetimlerini malzeme alımı konusunda birbirine rakip hale getirirken, Washington Post gazetesinde alıntılanan İç Güvenlik Bakanlığı yetkililerine göre bu eşi benzeri görülmemiş talep, pandemi üzerinden aşırı karlar elde etmek isteyenlerin de çoğalmasına yol açtı.

Ülkede sağlık çalışanlarının kullandığı koruyucu giysi ve donanım, tıbbi malzeme ve ilaç stoklarının da tükenmek üzere olduğu bildiriliyor.

ABD 216 bin vaka ile dünyada açık arayla enfeksiyonun en fazla yayıldığı ülke.

Dünya çapında virüsün gelişimini takip eden Johns Hopkins Üniversitesi bunun günlük bazda bir rekor olduğunu bildiriyor.

Federal düzeyde ve eyaletlerde bir çok yetkili ise koruyucu giysi ve maske ile ağır hastalar için gerekli solunum cihazlarının yetersizliğinden şikayet ediyorlar.

Bu arada Başkan Yardımcısı Mike Pence ABD'de vakaların, 13 bini aşkın ölüm ile koronavirüs yüzünden dünyada en çok kişinin hayatını yitirdiği İtalya ile benzer bir eğride arttığı uyarısında bulundu

ABD çapında koronavirüs vakalarının sayısı bir günde 25 bin arttı. En kötü etkilenen bölge New York City'de 47 bin vaka var ve 1300 kişi öldü.

Yetkililer alınan önlemlerin uygulanmasıyla bile ABD çapında Covid-19'un 240 bin kişinin ölümüne yol açabileceğini söylüyorlar.

Bu arada Connecticut'da ölen 6 haftalık bebeğin Amerika'da hastalığın sebep olduğu en genç ölüm olduğu düşünülüyor.

New York'ta neler oluyor?

New York'un en kalabalık ikinci bölgesi Queens şehirde hastalığın en çok yayıldığı yer. Burası genel olarak hizmet sektöründe çalışan düşük gelirli nüfusun içiçe yaşadığı ve güvenlik mesafe kuralının uygulanmasının zor olduğu bir bölge.

New York City Sağlık ve Hastanelerinden sorumlu Doktor Mitchell Katz "Kent çapında sosyal mesafelenme kuralını uyguluyoruz ama çok küçük dairelerde bir kaç aile birlikte yaşayan insanlar var. Onun için virüsün neden hızla yayıldığını anlamak mümkün" diyor.