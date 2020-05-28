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ABD'de koronavirüsten can kaybı 100 bini geçti

28.05.2020 09:33 | Son Güncelleme

ABD’de koronavirüs salgınında can verenlerin sayısı 100 bini geride bırakırken vaka sayısı 1 milyon 700 bini aştı.

ABD'de koronavirüsten can kaybı 100 bini geçti

Pandemi ABD'den sonra en çok Brezilya ve Rusya'da etkili oluyor.Baltimore kentinde bulunan Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre Çarşamba akşamı itibarı ile ABD'de COVID-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 100 bin 400 oldu. ABD'de koronavirüs vaka sayısı ise 1 milyon 700 bini geçti.

ABD dünyada yeni tip koronavirüs SARS-CoV-2 pandemisinden uzak ara en fazla etkilenen ülke. Günlük can kaybındaki artış birkaç günlüğüne yavaşladıktan sonra yeniden hız kazandı. Son 24 saat içinde kaydedilen ölü sayısı 1401 oldu. Son üç gündür günlük can kaybı sayısı 700'ün altındaydı.

Las Vegas kumarhaneleri açılıyor

ABD'nin birçok eyaletinde salgın önlemleri ise gevşetilmeye başladı ve şirketler yeniden iş başı yapıyor. Las Vegas'ta birçok büyük kumarhane yaklaşık iki aydır kapalı kaldıktan sonra gelecek Perşembe günü yeniden açılacak. Nevada Valisi Steve Sisolak sağlık uzmanlarıyla yaptığı görüşmeler sonrası bu karara vardığını söyledi. Las Vegas'ta virüsün yayılmasına karşı "düşünülebilecek tüm tedbirlerin" alındığını söyleyen Vali Sisolak "Ziyaretçileri gelmeye, eğlenmeye ve iyi bir zaman geçirmeye teşvik ediyoruz" dedi.

ABD'den sonra koronavirüs vaka sayısının en yüksek olduğu ülke Brezilya. 411 binden fazla koronavirüs vakasının bulunduğu ülkede 25 binden fazla insan hayatını kaybetti. Üçüncü sırada ise 370 bin 680 vaka sayısı ve yaklaşık 4 bin kişilik can kaybı ile Rusya geliyor.

DW / EC, TY

©Deutsche Welle Türkçe

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