HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. ABD’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 30 bini aştı

ABD’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 30 bini aştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2020 07:00 | Son Güncelleme

ABD’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 844'e çıktı.

ABD’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 30 bini aştı

Kovid-19 salgınının merkez üssü konumunda olan ABD'de, bilanço her geçen gün ağırlaşıyor.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ABD'de yaşamını yitirenlerin sayısı 30 bin 844'e ulaştı.

Ülkede tespit edilen Kovid-19 vakalarının sayısı ise 631 bin 111'i buldu.

Öte yandan ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC), artık "muhtemel" koronavirüs vaka ve ölümlerini de rakamlara dahil etmesiyle, ABD'deki ölü sayılarında önemli bir artış gözlendi.

CDC daha önce sadece kendi laboratuvarlarında ve özel ya da eyalet laboratuvarlarında yapılan test sonucu "pozitif" çıkan kişileri sayıya dahil ederken, klinik bulguları koronavirüse işaret eden kişileri istatistiklerin dışında tutuyordu.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Sporsuz asla yaşayamıyorlar Sporsuz asla yaşayamıyorlar
Trump'tan koronavirüs açıklaması: Zirve noktasını geçtikTrump'tan koronavirüs açıklaması: Zirve noktasını geçtik
Bond kızı koronavirüs olduğunu açıkladıBond kızı koronavirüs olduğunu açıkladı
Anahtar Kelimeler:
ABD koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

Bakan Pakdemirli: Sokağa çıkma yasağından muaf tutulacaklar

Bakan Pakdemirli: Sokağa çıkma yasağından muaf tutulacaklar

Alaattin Çakıcı tahliye oldu

Alaattin Çakıcı tahliye oldu

Trump'tan koronavirüs açıklaması: Zirve noktasını geçtik

Trump'tan koronavirüs açıklaması: Zirve noktasını geçtik

Yaz tatili iptal mi? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama

Yaz tatili iptal mi? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama

Nusret'ten hayranlarına büyük jest! Tam 25 bin kişiye...

Nusret'ten hayranlarına büyük jest! Tam 25 bin kişiye...

Seda Sayan'dan servet değerinde yatırım

Seda Sayan'dan servet değerinde yatırım

İlginizi Çekebilir

Karantinada olan kadın, virüse rağmen astım hastası kocasını aldattı

Karantinada olan kadın, virüse rağmen astım hastası kocasını aldattı

Salda Gölü'nde dikkat çeken görüntü!

Salda Gölü'nde dikkat çeken görüntü!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

6 çocuğu paramparça ettiler: 3'ünün durumu ağır

6 çocuğu paramparça ettiler: 3'ünün durumu ağır

Diğer Haberler
Koronavirüs salgınına karşı ekonomik önlemler içeren kanun teklifi yasalaştı

Ekonomik önlemler içeren kanun teklifi yasalaştı

Manisa'nın Kırkağaç'ta 4.3 büyüklüğünde deprem

Manisa'da deprem!

İstanbul ve Kırklareli’de fuhuş operasyonu: 4 ülkeden 7 kadın korumaya alındı

İstanbul ve Kırklareli'nde eş zamanlı fuhuş operasyonu

Alaattin Çakıcı Ankara Sincan Cezaevi’nden tahliye oldu

Alaattin Çakıcı tahliye oldu

Kız arkadaşına önce kurşun yağdırdı, sonra bıçaklayarak öldürdü

Kız arkadaşına önce kurşun yağdırdı, sonra bıçaklayarak öldürdü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan TBMM'ye teşekkür

Bakan Koca'dan TBMM'ye teşekkür

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.