ABD'de koşuya çıkan siyah Arbery'yi vuranlar 'ırkçı hakaretler etti'

ABD'de koşuya çıktığı sırada öldürülen Ahmaud Arbery'yi vuran kişilerin, ateş ettikten sonra ırkçı hakaretler ettiği belirtildi.

Şubat ayında yaşanan olayda, Arbery koşuya çıktığı sırada silahsızdı. Travis ve babası Gregory McMichael, Arbery'yi takip etmiş ve öldürmüştü.

ABD'nin Georgia eyaletinde bir mahkemede görülen davada, müfettiş, Arbery'yi vuran Travis McMichael'ın, Arbery yerde yatarken ırkçı hakaretler savurduğunu söyledi.

Şubat ayında Brunswick şehrinde meydana gelen olayın görüntüleri, bir süre sonra sosyal medyada yayıldı ve büyük tepki çekti.

Gregory McMichael, eski bir polis. Şu an hem o hem de oğlu Travis, cinayetle yargılanıyor.

İlk duruşmanın yapıldığı Glynn County mahkeme salonunun önünde protoesto gösterileri düzenlendi. Sonraki duruşmalar için de eylem düzenlenmesi bekleniyor.

Bir başka silahsız siyah olan George Floyd'un da polis gözetimindeyken öldürülmesi sonrası ABD genelinde geniş çaplı protesto gösterileri düzenlendi.

Georgia eyalet müfettişi davada ne dedi?

Federal Soruşturma Bürosu'na (FBI) bağlı Georgia Soruşturma Bürosu'ndan özel ajan Richad Dial, ilk duruşmada, sanıklardan William Bryan'ın, Arbery'yi vurduktan sonra Travis McMichael'in ırkçı küfürler ettiğini duyduğunu söyledi: