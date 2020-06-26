ABD'de Kovid-19 vakaları tekrar rekor rakamlara ulaştı

ABD, Kovid-19 salgınında en yüksek rakamları gördükten sonra aşağı doğru bir grafik yakalamış ve vakaların azalmasından dolayı karantina uygulaması askıya alınarak, ekonomiye kademeli olarak dönüş başlatılmıştı.

Çarşamba günü ülke çapındaki vaka ve ölü sayılarına bakıldığında, maskelerin bulunamadığı ve vakaların hızla yükseldiği günlere göre benzer bir tabloyla karşılaşıldı.

Özellikle güney ve batı eyaletlerinde dün kaydedilen rakamlarda, 2 ay aradan sonra yeni vakalarda daha kötü bir tabloyla karşılaşıldı ve ülke genelinde yeni vaka sayısında 38 bin 886 rakamı görüldü, 808 kişi de hayatını kaybetti.

VAKA SAYILARINDA 2 AY ÖNCESİNE DÖNÜLDÜ

Daha önce günlük vaka sayılarında en yüksek rakam 24 Nisan’da 36 bin 739’a ulaşmış, sonrasında devamlı aşağı doğru bir seyir izlemişti.

Dün Florida, Texas, Oklahoma ve Güney Carolina gibi bazı güney ve batı eyaletleri bir gün içindeki en yüksek rakamlara ulaşarak yeni vaka sayısında rekor kıran eyaletler oldu.

Ülke genelinde 20’den fazla eyalette de vaka sayısının yükseldiği açıklandı.

Buna karşın, önceki aylarda vaka sayısında ABD’nin en başta gelen bölgelerinden New York ve New Jersey gibi eyaletlerin yönetimleri salgını kontrol altına alırken, vakaların yüksek seyrettiği eyaletlerden gelenleri karantinaya almayı planladığını açıkladı.