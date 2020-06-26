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ABD'de Kovid-19 vakaları tekrar rekor rakamlara ulaştı

DÜNYA HABERLERİ  | 26.06.2020 00:48 | Son Güncelleme

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayıları 2 ay önceki zirve seviyeyi aştı, özellikle güney ve batı eyaletlerindeki yeni vakalarda rekor yükselme kaydedildi.

ABD'de Kovid-19 vakaları tekrar rekor rakamlara ulaştı

ABD, Kovid-19 salgınında en yüksek rakamları gördükten sonra aşağı doğru bir grafik yakalamış ve vakaların azalmasından dolayı karantina uygulaması askıya alınarak, ekonomiye kademeli olarak dönüş başlatılmıştı.

Çarşamba günü ülke çapındaki vaka ve ölü sayılarına bakıldığında, maskelerin bulunamadığı ve vakaların hızla yükseldiği günlere göre benzer bir tabloyla karşılaşıldı.

Özellikle güney ve batı eyaletlerinde dün kaydedilen rakamlarda, 2 ay aradan sonra yeni vakalarda daha kötü bir tabloyla karşılaşıldı ve ülke genelinde yeni vaka sayısında 38 bin 886 rakamı görüldü, 808 kişi de hayatını kaybetti.

VAKA SAYILARINDA 2 AY ÖNCESİNE DÖNÜLDÜ

Daha önce günlük vaka sayılarında en yüksek rakam 24 Nisan’da 36 bin 739’a ulaşmış, sonrasında devamlı aşağı doğru bir seyir izlemişti.

Dün Florida, Texas, Oklahoma ve Güney Carolina gibi bazı güney ve batı eyaletleri bir gün içindeki en yüksek rakamlara ulaşarak yeni vaka sayısında rekor kıran eyaletler oldu.

Ülke genelinde 20’den fazla eyalette de vaka sayısının yükseldiği açıklandı.

Buna karşın, önceki aylarda vaka sayısında ABD’nin en başta gelen bölgelerinden New York ve New Jersey gibi eyaletlerin yönetimleri salgını kontrol altına alırken, vakaların yüksek seyrettiği eyaletlerden gelenleri karantinaya almayı planladığını açıkladı.

EYALETLER, EKONOMİYE DÖNÜŞTEN VAZGEÇME NİYETİNDE DEĞİL

Uzun zamandır vakaların kontrol altında olduğu California'da Vali Gavin Newsom, dün 7 binden fazla yeni vaka tespit ettiklerini bildirdi.

Vakaların son zamanlarda hızla artmasına rağmen, eyalet yönetimleri genel olarak yeni bir ''evde kal'' emri yayımlamak veya karantina kararı almaktan yana tutum sergilemiyor.

Son günlerde vakaların en çok arttığı eyaletlerden biri olan Florida'da Vali Ron DeSantis, halkı "kalabalıklardan uzak durma ve kötü havalandırması olan mekanlarda bulunmama" konusunda uyarmakla yetindi.

Salgınla ilgili ülkelerin istatistiklerini yayımlayan "Worldometers" sitesine göre, çarşamba günü itibarıyla 2,4 milyondan fazla Amerikalı Kovid-19'dan enfekte oldu ve 124 bin 281 kişi yaşamını yitirdi.

ABD'de de vaka sayısı ise 2 milyon 491 bine ulaştı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), çarşamba günü yaptığı açıklamada, hükümetlerin ve toplulukların, virüsün yayılımını temasları kısıtlama ya da karantina yoluyla durduramazsa, ABD için genel bir kapatma kararının yeniden gözden geçirmeye ihtiyaç duyulabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu. (AA)

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