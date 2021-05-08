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ABD’de Kritik Boru Hattı Siber Saldırıya Hedef Oldu

08.05.2021 22:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin doğu eyaletlerinde akaryakıt boru hattı işleten Colonial Pipeline şirketi, fidye yazılımına hedef olduğunu bildirerek faaliyetlerini geçici bir süreliğine durdurdu

ABD’de Kritik Boru Hattı Siber Saldırıya Hedef Oldu

ABD’nin doğu eyaletlerinde akaryakıt boru hattı işleten Colonial Pipeline şirketi, fidye yazılımına hedef olduğunu bildirerek faaliyetlerini geçici bir süreliğine durdurdu.

Şirket saldırıyı düzenleyenler ya da ne kadar fidye istendiği konusunda bilgi vermedi. Meksika Körfezi yakınlarındaki rafinerilerden New Jersey ve Teksas eyaletine uzanan boru hatlarıyla benzin, jet yakıtı ve fuel-oil taşıyan şirket, ABD’nin doğu yakasında kullanılan tüm yakıtın yüzde 45’ini naklediyor.

Fidye yazılımlarını kullanan bilgisayar korsanları özellikle şirketler ve büyük kurumların bilgisayar ağlarına saldırarak verilere erişimi engelliyor ve erişimi yeniden açma karşılığında dijital para birimleri üzerinden fidye talebinde bulunuyor.

Dün düzenlenen saldırının bazı IT sistemlerini etkilediğini bildiren Amerikan enerji şirketi, saldırıyı incelemek üzere bir siber güvenlik şirketinden destek aldığını, emniyet ve federal güvenlik dairelerinden yardım istediğini açıkladı.

Colonial Pipeline yaptığı açıklamada, boru hattının faaliyetlerine güvenli ve verimli bir şekilde dönmesinin ve hizmetin elden geldiğince az aksamasının amaçlandığını bildirdi.

Uzmanlar, Amerika’nın doğu yakasında yaşanan bu krizin akaryakıt temini ve fiyatları etkileyip etkilemeyeceği konusunun, boru hattının ne kadar kapalı kalacağına bağlı olduğunu söyledi. Aksaklığın iki gün sürmesinin bir sıkıntıya yol açmayacağının altını çizen uzmanlar, bunun beş ya da altı güne uzamasının Alabama eyaletinden başkent Washington’a kadar uzanan bölgede akaryakıt sıkıntısı ve fiyat artışlarına yol açabileceği uyarısında bulundu. Bu durum aynı zamanda birçok havaalanına jet yakıtı ulaştırılamaması anlamına geliyor.

Ayrıca bu olayın pandemi önlemlerinin gevşetildiği ve ekonominin yeniden açılmaya başladığı bir döneme denk geldiğine dikkat çekiliyor. Özellikle karantina önlemlerinin gevşetildiği bu dönemlerde daha çok Amerikalı özel araçlarıyla seyahat etmeye başladı. Benzin fiyatları da geçen aydan bu yana galon başına 50 cent yükseldi.

Colonial Pipeline şirketi, uzunluğu neredeyse 9 bin kilometreyi bulan boru hattıyla günde 3 milyon tonun üzerinde akaryakıt taşıyor.

Olay, ABD’de kritik altyapı sistemlerinin günden güne daha fazla siber saldırılara maruz kaldığı tartışmalarını arttırdı. Yakın bir zaman önce Florida’da bir su rezervuarının bilgisayar sistemlerine siber saldırı girişimi olmuş ancak saldırı başarıya ulaşmamıştı.

Biden Yönetimi de siber saldırıları öncelikleri arasına aldı. Yönetim enerji şirketleri ve santrallerine de saldırıları zamanında tespit edebilecek tedbirler alma çağrısında bulundu. ABD Adalet Bakanlığı da fidye yazılımlarıyla mücadele etmek üzere özel bir görev birimi kurdu.

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