ABD’de Kritik Boru Hattı Siber Saldırıya Hedef Oldu

ABD’nin doğu eyaletlerinde akaryakıt boru hattı işleten Colonial Pipeline şirketi, fidye yazılımına hedef olduğunu bildirerek faaliyetlerini geçici bir süreliğine durdurdu.

Şirket saldırıyı düzenleyenler ya da ne kadar fidye istendiği konusunda bilgi vermedi. Meksika Körfezi yakınlarındaki rafinerilerden New Jersey ve Teksas eyaletine uzanan boru hatlarıyla benzin, jet yakıtı ve fuel-oil taşıyan şirket, ABD’nin doğu yakasında kullanılan tüm yakıtın yüzde 45’ini naklediyor.

Fidye yazılımlarını kullanan bilgisayar korsanları özellikle şirketler ve büyük kurumların bilgisayar ağlarına saldırarak verilere erişimi engelliyor ve erişimi yeniden açma karşılığında dijital para birimleri üzerinden fidye talebinde bulunuyor.

Dün düzenlenen saldırının bazı IT sistemlerini etkilediğini bildiren Amerikan enerji şirketi, saldırıyı incelemek üzere bir siber güvenlik şirketinden destek aldığını, emniyet ve federal güvenlik dairelerinden yardım istediğini açıkladı.

Colonial Pipeline yaptığı açıklamada, boru hattının faaliyetlerine güvenli ve verimli bir şekilde dönmesinin ve hizmetin elden geldiğince az aksamasının amaçlandığını bildirdi.