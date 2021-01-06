ABD’de kritik gün: Kongre, Trump destekçilerinin protesto çağrıları arasında seçim sonuçlarını tescil etmek için toplanıyor

ABD'de normal şartlar altında her dört yılda bir yapılan başkanlık seçimlerinin sonuçları oy verme işleminin bitmesinden kısa bir süre içerisinde netleşir.

Seçim ile 20 Ocak'taki yemin töreni arasındaki yaklaşık 2,5 aylık dönemde sonuçların kesinleşmesiyle ilgili süreçler ise bürokratik formaliteler olarak görüldüğünden genellikle geri planda kalır.

Ancak bu kez, Başkan Donald Trump'ın mağlubiyeti kabul etmemesi, oyların çalındığına dair asılsız iddialar ortaya atmayı sürdürmesi ve bu temelsiz ısrarına Cumhuriyetçi Parti'nin bazı isimlerinden destek vermesi nedeniyle işler oldukça farklı ilerliyor.

Bu seçim döneminde sonuçların kesinleşmesiyle ilgili neredeyse tüm adımlar formaliteden çok aşılması gereken önemli ve kritik aşamalara dönüşmüş durumda.

Bu aşamalardan sonuncusu bugün başlıyor ve Trump destekçileri de seçimlerde yolsuzluk olduğu yönündeki asılsız iddialara destek olmak için büyük protesto gösterileri planlıyor.

ABD Kongresi, iki kanadın ortak oturumunda her eyaletin nüfusuna göre temsil edildiği Seçiciler Kurulu'nun Biden'ı başkan seçtiği oylamanın sonuçlarını onaylamaya hazırlanıyor.