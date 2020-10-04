ABD'de Kriz Halinde "Yönetimde Devamlılık" Nasıl Sağlanıyor?

Amerika’da başkanlık seçimlerine 4 hafta kala Başkan Donald Trump’ın Corona virüsü nedeniyle tedavi görmeye başlaması bir soruyu akıllara getirdi. Eğer ABD Başkanı görevini yerine getiremeyecek durumda olursa ne olur? Amerika anayasasında bu konu detaylı biçimde yer alıyor.

ABD anayasası, başkanların ölümü, görevden alınması, istifa etmesi ya da görevini yerine getiremeyecek hale gelmesi durumunda, başkan yardımcılarının devreye girmesini öngörüyor.

Trump ve eşinin testlerinin pozitif çıkmasının ardından başkan yardımcısı Mike Pence ve eşi Karen Pence’e yapılan test sonuçlarının negatif olduğu açıklandı.

Anayasa’nın 25. ek maddesine göre Başkan Donald Trump ciddi bir şekilde hastalanırsa geçici olarak başkanlık yetkileri yardımcısı Pence’e devredilebilir. Bir Beyaz Saray yetkilisi bunun olmasını gerektirecek durumda olmadıklarını açıkladı.

Anayasaya göre başkan yardımcısı ve kabinede çoğunluğa sahip parti, başkanın görev yetkilerini devredemeyecek duruma geldiğinde devreye girerek başkanı görevden alma yetkisine sahip.

Söz konusu başkan daha sonra görevinin başına dönebileceğine kanaat getirdiğinde ise Senato ve Temsilciler Meclisine bunu mektupla bildirmesi gerekiyor. Bu yazılı bildirinin ardından Kongre’nin 48 saat içinde toplanarak bunu müzakere etmesi gerekiyor. Kongre’nin 21 gün içinde bu durumu karara bağlaması gerekiyor. Onay için Kongre’nin her iki kanadında da üçte iki çoğunluk sağlanması gerekiyor.

