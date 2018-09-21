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ABD'de küçük uçak düştü: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 23:55 | Son Güncelleme

ABD'de küçük uçak düştü: 2 ölü

FESTUS (AA) - ABD'nin Missouri eyaletinde, küçük bir uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Polis yetkilileri, tek motorlu uçağın eyaletin Festus kentindeki havaalanı yakınında düştüğünü kaydetti.

Kazada uçakta bulunan baba ve oğlunun yaşamını yitirdiğini belirten yetkililer, uçağın teknik problemler nedeniyle düştüğünün sanıldığını ifade etti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Kaza uçak

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