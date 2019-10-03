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ABD'de küçük uçak düştü: 3 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 20:42 | Son Güncelleme

ABD'de küçük uçak düştü: 3 ölü, 3 yaralı

DEWITT TOWNSHIP (AA) - ABD'nin Michigan eyaletinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 3 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Eyaletin merkezindeki Capital Region Uluslararası Havalimanı Sözcüsü Spencer Flynn, Indianapolis'ten havalanan küçük uçağın 2 mürettebatı ve 4 yolcusuyla Capital Region Uluslararası Havalimanı yakınlarında düştüğünü belirtti.

Yetkililer, kazada 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin yaralandığını açıkladı.

Federal Havacılık Yönetimi ile Ulusal Ulaştırma Güvenliği yetkilileri, Socata TBM 700 tipi uçağın düşme nedenini araştırıyor.

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3 ölü ABD Küçük Uçak Michigan

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