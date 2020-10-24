HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. ABD’de küçük uçak evin üzerine düştü: 2 pilot öldü

ABD’de küçük uçak evin üzerine düştü: 2 pilot öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2020 11:57 | Son Güncelleme

ABD Donanması’na ait küçük uçak, Alabama eyaletinde bir evin üzerine düştü.

ABD Donanması’na ait küçük uçak, Alabama eyaletinde bir evin üzerine düştü. Kaza sonucu 2 pilot hayatını kaybetti.
ABD’nin Alabama eyaletinin güneyindeki Mobile şehrine bağlı Baldwin County’de ABD Donanması’na ait T-6B Texan II tipi küçük uçak bir evin üzerine düştü. Baldwin County Şerif Ofisi, Magnolia Springs bölgesinde yaşanan kazada hiçbir sivilin yaralanmadığını açıkladı. Açıklamada, ABD Donanması’nda görevli 2 pilotun kazada öldüğü belirtildi.
Bölgeye ulaşan itfaiye sözcüsü uçağın üzerine düştüğü evin tamamen kullanılamaz hale geldiğini, çok sayıda aracın da hasar gördüğünü bildirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
MSB: Destek vermeye devam edeceğizMSB: Destek vermeye devam edeceğiz
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
En Çok Okunan Haberler
Yağışların azaldığı Karadeniz'i bekleyen büyük tehlike
Yağışların azaldığı Karadeniz'i bekleyen büyük tehlike
MEB'den flaş karar! O okullar 26 Ekim'den itibaren 5 gün yüz yüze eğitim yapacak
MEB'den flaş karar! O okullar 26 Ekim'den itibaren 5 gün yüz yüze eğitim yapacak
Villası satışa çıktı! Bir de evin içini görün
Villası satışa çıktı! Bir de evin içini görün
Ahmet Kural son haliyle hayranlarını şaşırttı
Ahmet Kural son haliyle hayranlarını şaşırttı
İlginç olay! Taksiyle takip ettiği otobüse bakın neler yaptı
İlginç olay! Taksiyle takip ettiği otobüse bakın neler yaptı
İlk adım atılıyor! Bakan Soylu tarih verdi: 3 Kasım
İlk adım atılıyor! Bakan Soylu tarih verdi: 3 Kasım
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Kahreden olay! Baba ile kızı 8 saat arayla hayatlarını kaybetti
Kahreden olay! Baba ile kızı 8 saat arayla hayatlarını kaybetti
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Sokakta tanışıp eve aldığı kadın, yaşlı çiftin kabusu yaşattı!
Sokakta tanışıp eve aldığı kadın, yaşlı çiftin kabusu yaşattı!
Markette paraları sayarken yakalandı
Markette paraları sayarken yakalandı
Grip aşısıyla ilgili çok önemli gelişme!
Grip aşısıyla ilgili çok önemli gelişme!
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Korkunç olay! Boşandığı eşini öldürüp, ikiye böldüğü cesedini yaktı
Korkunç olay! Boşandığı eşini öldürüp, ikiye böldüğü cesedini yaktı
Melek Aslan cinayetinde flaş gelişme! Azmettirici Orhan Vatansever gözaltına alındı
Melek Aslan cinayetinde azmettirici yakalandı
Bakan Akar'dan flaş S-400 açıklaması
Bakan Akar'dan flaş S-400 açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'BM' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'BM' mesajı
Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.