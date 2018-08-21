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ABD'de Kurban Bayramı namazı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 20:55 | Son Güncelleme

Amerika Diyanet Merkezi'nde bir araya gelen binlerce Müslüman bayram namazını kıldı ve İslam alemi için dua etti - New York'un Brooklyn bölgesinde yer alan Bensonhurst Park da bayram namazında binlerce kişiye ev sahipliği yaptı

WASHINGTON (AA) - ABD'deki en büyük camilerden birini bünyesinde barındıran Amerika Diyanet Merkezi (DCA), bayram namazında binlerce Müslümanı bir araya getirdi.

Başkent Washington'a yarım saat uzaklıktaki Maryland eyaletinde yer alan DCA, bu yıl da bayram namazında birçok eyaletten gelen çok sayıda kişiye ev sahipliği yaptı.

Caminin tamamen dolduğu bayram namazında caminin avlusu ile dış bölümünü de dolduran binlerce kişi beraber namazı kıldı ardından İslam dünyasına dua etti.

Maryland Eyalet Bakanı John C. Wobensmith, namaz öncesinde cemaate kısa bir selamlama konuşması yaparak, eyaletteki Müslümanların ülkeye büyük katkı sağladığını anlattı.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın yanı sıra çok sayıda Türk yetkili de DCA'deki bayram namazına iştirak etti.

Başta Maryland ve Virginia olmak üzere çevre eyaletlerden gelen çok sayıda Türk ve Amerikalı Müslüman, namazın ardından merkezin bahçesinde verilen kahvaltıya katıldı.

- New York'ta bayramı namazının adresi Bensonhurst Park

Öte yandan New York'un Brooklyn bölgesinde yer alan Bensonhurst Park'ta bir araya gelen binlerce Müslüman bayram namazını eda etti.

Namazın ardından topluca dua eden farklı etnik kökenlere mensup binlerce Müslümanın bayramlaşması da renkli görüntüler oluşturdu.

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