ABD'de Kurban Bayramı namazı

WASHINGTON (AA) - ABD'deki en büyük camilerden birini bünyesinde barındıran Amerika Diyanet Merkezi (DCA), bayram namazında binlerce Müslümanı bir araya getirdi.
Başkent Washington'a yarım saat uzaklıktaki Maryland eyaletinde yer alan DCA, bu yıl da bayram namazında birçok eyaletten gelen çok sayıda kişiye ev sahipliği yaptı.
Caminin tamamen dolduğu bayram namazında caminin avlusu ile dış bölümünü de dolduran binlerce kişi beraber namazı kıldı ardından İslam dünyasına dua etti.
Maryland Eyalet Bakanı John C. Wobensmith, namaz öncesinde cemaate kısa bir selamlama konuşması yaparak, eyaletteki Müslümanların ülkeye büyük katkı sağladığını anlattı.
Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın yanı sıra çok sayıda Türk yetkili de DCA'deki bayram namazına iştirak etti.
Başta Maryland ve Virginia olmak üzere çevre eyaletlerden gelen çok sayıda Türk ve Amerikalı Müslüman, namazın ardından merkezin bahçesinde verilen kahvaltıya katıldı.
- New York'ta bayramı namazının adresi Bensonhurst Park
Öte yandan New York'un Brooklyn bölgesinde yer alan Bensonhurst Park'ta bir araya gelen binlerce Müslüman bayram namazını eda etti.
Namazın ardından topluca dua eden farklı etnik kökenlere mensup binlerce Müslümanın bayramlaşması da renkli görüntüler oluşturdu.
Tunceli'de patlama!
Muğla'nın Fethiye ilçesinde akılalmaz ihmal! Minik Kaan'ın bacakları, havuzda vakum borusuna sıkıştı
Melania’den Trump’a yeni misilleme
Bu fotoğraf bugün çekildi! Her yer beyaza büründü
Rahip Brunson talep etti, savcılık onay verdi! Evine koşu bandı aldı
Rusya'nın ABD'deki milyonlarca dolarlık aktif varlığı bloke edildi
'Abdullah Gül haindir' tartışmasına Saadet Partisi de katıldı!
Anaokulu öğretmenini 'çok çekicisin' deyip işten attılar!
AK Partili Mehmet Özhaseki: Bazılarını partiden attık!
Bu aracın fiyatları bir anda fırladı! Görenler gözlerine inanamadı
Okuyucu Yorumları 0 yorum