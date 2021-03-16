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ABD’de Kürsü İşgali Tartışması Sürüyor

16.03.2021 20:25 | Son Güncelleme:
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ABD’de Kürsü İşgali Tartışması Sürüyor

Demokratlar “filibuster” olarak bilinen kürsü işgalinin kaldırılmasını isterken Cumhuriyetçiler kuralın sona erdirilmesinin Senato’yu işlevsiz kılacağını söylüyor

ABD Senato Azınlık Lideri Mitch McConnell, “filibuster” olarak bilinen kürsü işgali kuralının kaldırılmasının Senato’yu tamamen işlevsiz hale getireceğini söyledi. McConnell, bu tür bir değişikliğin Demokrat Başkan Joe Biden'ın siyasi vaatlerini yerine getirmede daha çok zorlanmasına yol açacağı konusunda da Demokratlar’ı uyardı.

Senato’da kontrolu ellerinde tutan Demokratlar’ın bir bölümü, tasarıların salt çoğunlukla geçmesinin önünde engel oluşturan “filibuster”ın kaldırılması gerektiğini savunuyor. 100 sandalyeli Senato’da tasarıların kabul edilmesi için basit çoğunluk yerine 60 oy şartı aranıyor.

Demokratlar kürsü işgalinin kaldırılmasının, bazı önemli tasarıları geçirmek için gerekli olduğunu savunuyor. Temsilciler Meclisi tarafından onaylanan ve seçimlerde oy vermeyi kolaylaştıran yasa tasarısı ile Başkan Biden'ın diğer öncelikleri de bu tasarılar arasında.

Kentucky Senatörü Cumhuriyetçi McConnell, "Bu kaos, liberal değişime hızlı bir yol açmayacak. Biden başkanlığının tarih kitaplarına hızla girmesi için, yolda bir ekspres şerit sağlamayacak. Senato daha çok 100 arabalık zincirleme bir kazaya benzeyecek ve kimse hareket edemeyecek’’ dedi.

McConnell, "Bu salonda hizmet veren hiç kimse, tamamen işlevsiz kılınmış bir Senato'nun nasıl görüneceğini hayal bile edemez" ifadelerini kullandı.

100 üyeli Senato’da Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında 50’ye 50 eşitlik var.

Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer Pazar günü, Demokratlar’ın seçmen katılımını arttırmayı, ABD altyapısını yenilemeyi ve Biden'ın 1,9 trilyon dolarlık Corona virüsü teşvik paketinin bazı bölümlerini kalıcı hale getirmeyi amaçlayan yasalarda ilerlemek için Cumhuriyetçiler’le birlikte çalışmayı umduğunu söylemişti.

Ancak Schumer, tüm seçeneklerin masada olduğunu söyleyerek Demokratlar’ın Cumhuriyetçi muhalefetin üstesinden gelmeye kararlı oldukları konusunda da uyarmıştı.

Etkili bir oy hakları savunucusu ve geçmişte Georgia valiliğine aday olan Demokrat politikacı Stacey Abrams da Temsilciler Meclisi’nde Cumhuriyetçi muhalefete rağmen kabul edilen seçim reformu yasa tasarısını kürsü işgalinden muaf tutmaları için Senato’ya Pazar günü çağrı yaptı.

791 sayfalık seçim reformu yasa tasarısı, seçim güvenliği adı altında getirilmiş engelleri kaldırıyor; seçim bölgelerinin siyasi partilerin çıkarlarına göre düzenlenmesini engelliyor ve siyasette büyük miktarda bağışların etkisini azaltıyor.

Cumhuriyetçiler, bu önlemlerin eyaletlerin seçimleri yönetme yetkisini sınırlandıracağını ve azınlık seçmen gruplarının seçimlere katılımını artıracağını bunun da Demokrat Parti’ye yarayacağını söylüyor. Bu gerekçelerle tasarıya karşı çıkıyor.

Temsilciler Meclisi'nde salt çoğunluk sağlamak, yasaları geçirmek için yeterli olsa da Senato'da tartışmalı meseleler üzerindeki anlaşmazlıkları sona erdirmek ve oylamaya geçmek için genellikle en az 60 senatörün oyu gerekiyor. Muhaliflerin kilit yasa tasarılarını engellemesinin önüne geçmek için filibuster uygulamasının kaldırılması durumunda tasarıların Başkan Yardımcısı Harris'in eşitliği bozacak oyuyla yani salt çoğunlukla geçirilmesi sağlanabilir.

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