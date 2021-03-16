ABD’de Kürsü İşgali Tartışması Sürüyor

ABD Senato Azınlık Lideri Mitch McConnell, “filibuster” olarak bilinen kürsü işgali kuralının kaldırılmasının Senato’yu tamamen işlevsiz hale getireceğini söyledi. McConnell, bu tür bir değişikliğin Demokrat Başkan Joe Biden'ın siyasi vaatlerini yerine getirmede daha çok zorlanmasına yol açacağı konusunda da Demokratlar’ı uyardı.

Senato’da kontrolu ellerinde tutan Demokratlar’ın bir bölümü, tasarıların salt çoğunlukla geçmesinin önünde engel oluşturan “filibuster”ın kaldırılması gerektiğini savunuyor. 100 sandalyeli Senato’da tasarıların kabul edilmesi için basit çoğunluk yerine 60 oy şartı aranıyor.

Demokratlar kürsü işgalinin kaldırılmasının, bazı önemli tasarıları geçirmek için gerekli olduğunu savunuyor. Temsilciler Meclisi tarafından onaylanan ve seçimlerde oy vermeyi kolaylaştıran yasa tasarısı ile Başkan Biden'ın diğer öncelikleri de bu tasarılar arasında.

Kentucky Senatörü Cumhuriyetçi McConnell, "Bu kaos, liberal değişime hızlı bir yol açmayacak. Biden başkanlığının tarih kitaplarına hızla girmesi için, yolda bir ekspres şerit sağlamayacak. Senato daha çok 100 arabalık zincirleme bir kazaya benzeyecek ve kimse hareket edemeyecek’’ dedi.