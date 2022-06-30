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  4. ABD’de kürtaj kararının ardından talep arttı, ertesi gün haplarının satışına kısıtlama getirildi

ABD’de kürtaj kararının ardından talep arttı, ertesi gün haplarının satışına kısıtlama getirildi

30.06.2022 02:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’de Yüksek Mahkeme’nin kürtajı federal bir hak olmaktan çıkartan kararının ardından ertesi gün haplarına talep büyük bir miktarda arttı.

ABD’de kürtaj kararının ardından talep arttı, ertesi gün haplarının satışına kısıtlama getirildi

ABD'de Yüksek Mahkeme'nin kürtajı federal bir hak olmaktan çıkartan kararının ardından ertesi gün haplarına talep büyük bir miktarda arttı.

Satıcılar önlem olarak müşteri başına satış kısıtlaması getirdi.

En popüler haplardan Plan B'nin satışı Walmart, Amazon ve Rite Aid'de adede bağlandı.

Bu hafta büyük eczane zincirlerinden CVS de geçici bir kota getirmiş, ardından bunu kaldırmıştı.

Ertesi gün hapları ABD'de yasal olsa da gelecekte bunların da yasaklanacağından endişelenenler var.

Bu nedenle satışlar Yüksek Mahkeme'nin kararının ardından artmış durumda.

Kürtaj haplarında da benzer bir talep patlaması yaşanıyor.

Plan B ve benzeri haplar, cinsel ilişkinin ardından ilk üç günde alındığında hamilelik riskini yüzde 75 ile 89 arasında azaltıyor.

Haplar yumurtlamayı ve spermin rahme ulaşmasını engelleyerek hamileliğin önüne geçiyor.

10-50 dolar arası fiyatlarla satılan haplar 75 kilonun üzerindeki kadınlarda işe yaramayabiliyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne göre ABD'de kadınların ortalama kilosu 77,4.

Yüksek Mahkeme'nin Cuma günü açıkladığı kararın ardından en az yedi eyalette kürtaj yasaklandı.

Yaklaşık 16 eyaletin de önümüzdeki haftalarda kürtajı yasaklaması veya ciddi oranda kısıtlaması bekleniyor.

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