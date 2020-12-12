ABD’de Kuru Buz Üreticileri de Aşı Dağıtımına Hazır

Corona virüsüne karşı aşı geliştirme yarışında ipi ilk göğüsleyen Pfizer-BioNtech ortaklığı oldu. Ancak Pfizer-BioNtech aşısının eksi 70 santigrat derecede saklanması gerekiyor ki bu durum aşının Amerika’da dağıtılması ve uygulanmasıyla ilgili bazı kaygılara yol açıyor. Amerika’nın dört bir yanındaki kuru buz üreticileriyse, bu zorluğun üstesinden gelmeye hazır olduklarını söylüyor.

ABD, Pfizer-BioNtech aşısını Cuma gecesi onaylarken, aşının saklanma koşullarının yarattığı zorluk sürüyor.

Capitol Carbonic adlı firmanın genel müdürü John Dillinger, “Aşının eksi 70 ila eksi 90 derecede saklanması gerekiyor ve bunu kuru buz sağlayabilir” diyor.

Uzun yıllar süren deneyimi ve beş fabrikası olan Baltimore’daki bu kuru buz üreticisi, aşı projesinde rekabetin söz konusu olacağını düşünmüyor: “Aşılama ulusal bir proje ve tek bir kuru buz firmasının böyle büyük bir projenin altından kalkması mümkün değil.”

Capital Carbonic gibi birçok firma, belirli boyutlarda ve şekillerde kuru buz üretiyor. Pfizer ve büyük olasılıkla diğer aşı firmalarının standart boyuttan daha küçük buz toplarına ihtiyacı olacak.