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ABD’de Kurumlar Vergisi Artacak mı?

13.09.2021 18:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Temsilciler Meclisi Vergi Komisyonu, kurumlar vergisini yüzde 21'den yüzde 26,5'e yükselten yasal düzenlemeleri görüşmek üzere bu hafta Salı ve Çarşamba günleri toplanıyor

ABD’de Kurumlar Vergisi Artacak mı?

ABD Temsilciler Meclisi'nin önde gelen Demokrat üyeleri, kurumlar vergisini yüzde 21'den yüzde 26,5'e yükseltmek üzere çalışmalarını hızlandırıyor. Başkan Joe Biden, şirketlerden alınan vergilerin oranının yüzde 28’e çekilmesini istiyor.

Temsilciler Meclisi Vergi Komisyonu, Demokratlar’ın 3,5 trilyon dolarlık altyapı planının bir parçası olan değişikliği öngören yasal düzenlemeleri bu hafta gündemine alacağını söyledi.

Komisyon, vergi politikasını ve 3,5 trilyon dolarlık "uzlaşma" tasarısına dahil edilecek kendi yetki alanına giren diğer konuları tartışmak için Salı ve Çarşamba günleri oturumlar düzenleyecek.

Komisyondan yapılan açıklamada, kurumlar vergisini arttırmanın yanı sıra, ülkenin en küçük işletmelerinden alınan vergileri azaltmak için yasa tasarısına bir hüküm ekleneceği kaydedildi.

2017’de Cumhuriyetçi yönetim şirketler üzerindeki federal vergi oranını yüzde 35'ten yüzde 21'e düşürmüştü. Başkan Joe Biden ise halen yüzde 21 olan oranın yüzde 28'e çıkarılmasını önermişti.

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