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ABD'de "kutup girdabı" soğukları

31.01.2019 10:51 | Son Güncelleme

Dondurucu soğuklar ABD'nin bazı eyaletlerinde hayatı felce uğrattı.

ABD'de "kutup girdabı" soğukları

Isı yer yer sıfırın altında 49 dereceye kadar düştü.ABD'nin orta batı kesimini pençesine alan soğuk hava bazı eyaletlerde hayati tehlikeye yol açıyor. Ulusal Meteoroloji Dairesi Chicago'da ısının sıfırın altında 40 dereceye düştüğünü ve Minnesota'nın Ponsford yöresinde hissedilen ısının şiddetli rüzgâr yüzünden sıfırın altında 55 dereceyi bulduğunu bildirdi. En az üç eyalette afet durumu ilan edildi. Pazar gününe kadar Illinois'te ısının 30 derece artarak 20 dereceye ulaşması bekleniyor.

ABC televizyonu şimdiye kadar 8 kişinin soğuktan donarak öldüğünü bildirdi. Chicago'da evsizlerin sığınabilmeleri için 60 ısınma merkezi açıldı. Soğuktan korunacak durumda olmayanlar polis karakollarına da sığınabiliyor.

Perşembe günü Chicago'da ısının sıfırın altında 33 dereceyi bulması bekleniyor. Kentte havanın Antarktika'nın bazı bölgelerinden daha soğuk olduğu ve 1994 yılından bu yana havanın bu kadar soğumadığı bildirildi. Meteoroloji uzmanlarınca ABD'nin bazı bölgelerinde havanın Mars'tan daha soğuk olduğu belirtiliyor.

Hayat durdu

Havalimanlarında uçakların buz tutması nedeniyle 3 binden fazla sefer iptal edildi. Chicago'ya tren seferleri de yapılamıyor. Sıfırın altında 17 dereceyi bulan soğuktan pazartesi gününe kadar ABD nüfusunun dörtte birini oluşturan 83 milyon kişinin etkileneceği açıklandı.

Birkaç dakika içinde cildin donmasına yol açan aşırı soğuğun normal olarak kuzey kutbunda görülen "kutup girdabının" güneye kaymasından kaynaklandığı ve girdabın zayıflamasının soğuk hava kütlesini güney enlemlere sürüklediği belirtiliyor. Kargo seferlerinin de iptaline yol açan dondurucu soğuk nedeniyle birçok eyalette okul ve üniversiteler tatil edildi.

Illinois, Wisconsin ve Minnesota'da hafta sonuna kadar bu bölgelerde şimdiye kadar kaydedilmeyen soğukların hüküm süreceğini duyuran Ulusal Meteoroloji Dairesi halkı dışarda derin nefes alınmaması ve fazla konuşulmaması hususunda uyardı. Rüzgârlı havada cildin aniden soğumasına yol açan hava şartlarından en çok etkilenen eyaletlerden Maine'de ısı salı günü sıfırın altında 49 dereceye düşmüştü.

DW, dpa/AG, HT

© Deutsche Welle Türkçe

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