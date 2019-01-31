Isı yer yer sıfırın altında 49 dereceye kadar düştü.ABD'nin orta batı kesimini pençesine alan soğuk hava bazı eyaletlerde hayati tehlikeye yol açıyor. Ulusal Meteoroloji Dairesi Chicago'da ısının sıfırın altında 40 dereceye düştüğünü ve Minnesota'nın Ponsford yöresinde hissedilen ısının şiddetli rüzgâr yüzünden sıfırın altında 55 dereceyi bulduğunu bildirdi. En az üç eyalette afet durumu ilan edildi. Pazar gününe kadar Illinois'te ısının 30 derece artarak 20 dereceye ulaşması bekleniyor.

ABC televizyonu şimdiye kadar 8 kişinin soğuktan donarak öldüğünü bildirdi. Chicago'da evsizlerin sığınabilmeleri için 60 ısınma merkezi açıldı. Soğuktan korunacak durumda olmayanlar polis karakollarına da sığınabiliyor.

Perşembe günü Chicago'da ısının sıfırın altında 33 dereceyi bulması bekleniyor. Kentte havanın Antarktika'nın bazı bölgelerinden daha soğuk olduğu ve 1994 yılından bu yana havanın bu kadar soğumadığı bildirildi. Meteoroloji uzmanlarınca ABD'nin bazı bölgelerinde havanın Mars'tan daha soğuk olduğu belirtiliyor.