ABD’De Kuzey Kutbu Soğukları Hafifliyor 

ABD’nin orta ve batı kesimlerini etkisi altına alan kutup soğukları Perşembe gününden itibaren hafifliyor. Ancak bazı bölgelerde rekor soğuklar yaşanıyor. Şu ana kadar sekiz kişi dondurucu soğuklar nedeniyle hayatını kaybetti. Elektrik, su, doğalgaz sistemlerinde arızalar ve ulaşımdaki aksamalar da hayatı olumsuz etkiliyor.

Uçuşlardaki ve tren seferlerindeki aksamalarla elektrik kesintilerinin bir süre daha sürmesi bekleniyor. Detroit’te patlayan ana su borularının onarılması günler sürecek. Kentte diğer boruların da uzun süreli düşük sıcaklıklar nedeniyle donarak patlayabileceği belirtiliyor.

Ancak soğuklar ülkeyi terk etmeden önce hava sıcaklıklarının daha da düşmesi bekleniyor. Perşembe günü erken saatlerde Illinois eyaletinde sıcaklıklar rekor düşüş yaşayarak eksi 34 santigrat dereceyi gördü. Chicago’nun kuzey batısındaki kent daha önce 10 Ocak 1982’de eksi 33 santigrat dereceye inmişti.

Wisconsin, Minnesota, Michigan, Illinois ve Iowa eyaletlerinin belli bölgelerinde okullar kapalı. Ancak hava durumunun çift haneli eksi derecelerden yükseldiği Kuzey Dakota’da öğrenciler yeniden okula gitmeye başladı.