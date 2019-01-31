ABD’De Kuzey Kutbu Soğukları Hafifliyor 

ABD’nin orta ve batı kesimlerini etkisi altına alan kutup soğukları Perşembe gününden itibaren hafifliyor. Ancak bazı bölgelerde rekor soğuklar yaşanıyor. Şu ana kadar sekiz kişi dondurucu soğuklar nedeniyle hayatını kaybetti. Elektrik, su, doğalgaz sistemlerinde arızalar ve ulaşımdaki aksamalar da hayatı olumsuz etkiliyor.
Uçuşlardaki ve tren seferlerindeki aksamalarla elektrik kesintilerinin bir süre daha sürmesi bekleniyor. Detroit’te patlayan ana su borularının onarılması günler sürecek. Kentte diğer boruların da uzun süreli düşük sıcaklıklar nedeniyle donarak patlayabileceği belirtiliyor.
Ancak soğuklar ülkeyi terk etmeden önce hava sıcaklıklarının daha da düşmesi bekleniyor. Perşembe günü erken saatlerde Illinois eyaletinde sıcaklıklar rekor düşüş yaşayarak eksi 34 santigrat dereceyi gördü. Chicago’nun kuzey batısındaki kent daha önce 10 Ocak 1982’de eksi 33 santigrat dereceye inmişti.
Wisconsin, Minnesota, Michigan, Illinois ve Iowa eyaletlerinin belli bölgelerinde okullar kapalı. Ancak hava durumunun çift haneli eksi derecelerden yükseldiği Kuzey Dakota’da öğrenciler yeniden okula gitmeye başladı.
Ülkenin üçüncü büyük kenti olan ve soğuklardan en çok etkilenen yerlerin başındaki Chicago’da hava sıcaklıkları azar azar yükseldikçe daha çok kişinin iş yerlerine dönmesi bekleniyor. Kentte çok sayıda iş yerinin tatil olması nedeniyle çalışanlar evlerinden çıkmıyordu. Bu durum Chicago’nun terk edilmiş bir kent görüntüsüne bürünmesine neden olmuştu.
Chicago eksi 30 santigrat dereceyi, Minneapolis eksi 32 santigrat dereceyi, Güney Dakota eyaletinin Sioux Fall kenti ise eksi 31 santigrat dereceyi gördü. Sert rüzgarlar nedeniyle hissedilen sıcaklık eksi 45 dereceyi buldu.
Minnesota gibi bazı yerlerde kar küreme makineleri bile çalışamaz duruma geldi. Birçok yerde yetkililer evsizler, yaşlılar ve kalitesiz evlerde yaşayanları korumak için girişimlerde bulundu.
Michigan’da yetkililer doğalgaz hizmetinde aksamalar olabileceği uyarısında bulundu ve telefonlardan gönderilen acil durum mesajıyla bölge sakinlerinden termostatlarını Cuma gününe kadar 18 santigrat dereceye ve altına düşürmeleri istendi.
Bu dondurucu soğuklara kutup girdabı denilen rüzgar düzeninde yaşanan bölünme neden oluyor. Bu soğuk hava kütlesi genellikle kutup bölgesinde kalıyor. Ancak bölünme kütlenin daha güneye inmesine neden oluyor. Kuzey Kutbundan gelen bu soğuk dalgası nedeniyle Chicago dünyanın en kuzeyindeki yerleşim yerlerinden olan Kanada’nın Alert köyünden bile daha soğuk oldu. Alert, Kuzey Kutbu’na 804 kilometre mesafede.
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