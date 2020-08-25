ABD’de Laura Kasırgası Petrol Üretimini Vurdu

Tesislerin kapanması 46 milyon 720 bin metreküp doğal gaz üretiminin de durmasına neden oldu. Bunun Meksika Körfezi’ndeki doğalgaz üretiminin yüzde 61’ine denk geldiği belirtiliyor.

Yetkililere göre Salı günü öğle saatlerinden itibaren enerji üretimi yapan şirketler 299 üretim platformu ve 11 sondaj sahasını kapattı.

Kapanan tesislerin maliyeti ne oldu?

İçişleri Bakanlığı, ABD’de Laura fırtınası nedeniyle bu hafta günlük 1,56 milyon varil miktarında petrolün üretilemediğini açıkladı. Bu da ABD’de denizaltından çıkarılan günlük petrolün yüzde 84’üne denk geliyor.

ABD’nin güneyinde Perşembe gününden itibaren etkili olacak Laura kasırgası enerji sektörünü de olumsuz etkiliyor. Ulusal Kasırga Merkezi’ne göre henüz ABD kıyılarına ulaşmayan fırtına, Salı günü şiddetini arttırarak saatte 185 kilometre hızla esen rüzgarlarla tropik fırtınadan kasırgaya dönüştü. Kasırganın petrol üretimini 2005 yılında yaşanan Katrina kasırgasıyla benzer oranda durdurması bekleniyor.

Ulusal Kasırga Merkezi Perşembe günü erken saatlerde ABD’nin güney kıyılarında karaya inmesi beklenen kasırganın kategori 4 şiddetinde etki yapabileceği uyarısında bulundu.

ABD’de benzin fiyatlarında yüzde 10’luk artış

Petrol rafinerileri günde en az 1,8 milyon varil petrol işleyen tesislerdeki işlemleri durdurmak zorunda kaldı. Bu da Reuters haber ajansına göre ABD’nin toplam kapasitesinin yüzde 10’una denk geliyor. Benzin fiyatları da bu durumdan etkilendi. Cuma gününden bu yana fiyatlar yüzde 10,3 arttı.

Meteoroloji uzmanı Chris Kerr’e göre Teksas eyaletinin Galveston bölgesinden Sabine Nehri’ne kadar olan kısmında fırtına suların önemli ölçüde yükselmesine neden olacak. Kerr, körfezin orta ve batı kesimlerinde fırtınanın hızla şiddet kazanabileceği uyarısında bulundu.

Teksas’ta zorunlu tahliyeler

Teksas’ın 54 bin kişinin yaşadığı, enerji sektörüyle ayakta kalan Port Arthur ve benzer büyüklükteki Galveston kentlerinde zorunlu tahliyeler başlatıldı.

Fırtınanın ABD’de akaryakıt işleme kapasitesinin yüzde 45’inin ve petrol üretiminin yüzde 17’sinin yapıldığı bölgeyi etkilemesi bekleniyor.