ABD’de Laura Kasırgası Petrol Üretimini Vurdu

ABD’nin güneyinde Perşembe gününden itibaren etkili olacak Laura kasırgası enerji sektörünü de olumsuz etkiliyor. Ulusal Kasırga Merkezi’ne göre henüz ABD kıyılarına ulaşmayan fırtına, Salı günü şiddetini arttırarak saatte 185 kilometre hızla esen rüzgarlarla tropik fırtınadan kasırgaya dönüştü. Kasırganın petrol üretimini 2005 yılında yaşanan Katrina kasırgasıyla benzer oranda durdurması bekleniyor.
İçişleri Bakanlığı, ABD’de Laura fırtınası nedeniyle bu hafta günlük 1,56 milyon varil miktarında petrolün üretilemediğini açıkladı. Bu da ABD’de denizaltından çıkarılan günlük petrolün yüzde 84’üne denk geliyor.
Bundan 15 yıl önce yaşanan yıkıcı Katrina kasırgasındaysa Meksika Körfezi açıklarında petrol üretimi yüzde 90 oranında durmuştu.
Kapanan tesislerin maliyeti ne oldu?
Yetkililere göre Salı günü öğle saatlerinden itibaren enerji üretimi yapan şirketler 299 üretim platformu ve 11 sondaj sahasını kapattı.
Tesislerin kapanması 46 milyon 720 bin metreküp doğal gaz üretiminin de durmasına neden oldu. Bunun Meksika Körfezi’ndeki doğalgaz üretiminin yüzde 61’ine denk geldiği belirtiliyor.
Ulusal Kasırga Merkezi Perşembe günü erken saatlerde ABD’nin güney kıyılarında karaya inmesi beklenen kasırganın kategori 4 şiddetinde etki yapabileceği uyarısında bulundu.
ABD’de benzin fiyatlarında yüzde 10’luk artış
Petrol rafinerileri günde en az 1,8 milyon varil petrol işleyen tesislerdeki işlemleri durdurmak zorunda kaldı. Bu da Reuters haber ajansına göre ABD’nin toplam kapasitesinin yüzde 10’una denk geliyor. Benzin fiyatları da bu durumdan etkilendi. Cuma gününden bu yana fiyatlar yüzde 10,3 arttı.
Meteoroloji uzmanı Chris Kerr’e göre Teksas eyaletinin Galveston bölgesinden Sabine Nehri’ne kadar olan kısmında fırtına suların önemli ölçüde yükselmesine neden olacak. Kerr, körfezin orta ve batı kesimlerinde fırtınanın hızla şiddet kazanabileceği uyarısında bulundu.
Teksas’ta zorunlu tahliyeler
Teksas’ın 54 bin kişinin yaşadığı, enerji sektörüyle ayakta kalan Port Arthur ve benzer büyüklükteki Galveston kentlerinde zorunlu tahliyeler başlatıldı.
Fırtınanın ABD’de akaryakıt işleme kapasitesinin yüzde 45’inin ve petrol üretiminin yüzde 17’sinin yapıldığı bölgeyi etkilemesi bekleniyor.
ABD’nin en büyük likit doğalgaz ihracatçısı Cheniere Enerji şirketi Teksas-Louisiana sınırındaki tesisinde çalışanları tahliye etti ve işlemleri durdurdu.
Hangi rafineriler kapatıldı?
Sektör çalışanlarının Reuters haber ajansına verdiği bilgiye göre Motiva Enterprises, Total ve Valero Energy, Teksas’ın Port Arthur kentindeki rafinerilerinde işlemleri durdurmaya başladı. Bu üç şirket günde işlediği petrol miktarı toplamda 900 bin varil.
Total ve Motiva rafinerilerini kapattıklarını doğruladı ancak Valero konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti.
Exxon Mobile’ın da Teksas eyaletindeki Beaumont rafinerisinde üretimi durdurmaya başladığı ve Baytown fabrikasında üretimi azalttığı belirtildi.
Exxon sözcüsü Baytown’daki fabrikanın işlemleri tamamen durdurup durdurmadığı konusunda açıklama yapmadı. Tesislerin kapanmasının ABD’de günde 2,3 milyon varilden fazla petrol üretimini etkilemesi bekleniyor.