ABD’de Laura Kasırgası’nda En Az 4 Can Kaybı

ABD’nin Louisana eyaletinde etkili olan Laura Kasırgası’nda dört kişi hayatını kaybetti. Başkan Donald Trump’ın bu hafta sonu bölgeyi ziyaret etmesi bekleniyor.

Dördüncü kategoride bir kasırga olarak karayı vuran Laura’nın geride bıraktığı tahribatın tam olarak değerlendirilmesi günler sürebilir. Ancak ilk belirlemelere göre, çok sayıda mahalleyi ve 875 bin kişiyi elektriksiz bıraksa da, kasırga hava tahmini uzmanlarının korktuğu gibi bir sonuca yol açmadı.

Louisiana Valisi John Bel Edwards, “Düşündüğümüz gibi felaket derecesinde korkunç bir hasar yaşamadığımız açık. Ancak yine de önemli ölçüde hasar oldu” dedi.

Vali Edwards, Laura Kasırgası’nı Louisiana’yı vuran en güçlü kasırga olduğunu söyledi. Louisiana Valisi’nin bu nitelemesi kasırganın, 2005 yılında bölgeyi üçüncü kategoride fırtına olarak vuran Katrina’dan bile güçlü olduğu anlamına geliyor.

Laura kasırgası, saatte 241 kilometreyi bulan hızıyla ABD’deki en güçlü sistemler arasına girdi.

Louisiana’daki Lake Charles yakınlarında ailesiyle birlikte kasırganın geçmesini bekleyen Brett Geymann, “Sanki bin hortum bölgeyi vurmuş gibi. Her yer mahvoldu. Evler artık yerinde yok. Dün buradalardı, bugünse yoklar” sözleriyle yaşadıklarını anlattı.