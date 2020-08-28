ABD’de Laura Kasırgası’nda En Az 4 Can Kaybı

ABD’nin Louisana eyaletinde etkili olan Laura Kasırgası’nda dört kişi hayatını kaybetti. Başkan Donald Trump’ın bu hafta sonu bölgeyi ziyaret etmesi bekleniyor.
Dördüncü kategoride bir kasırga olarak karayı vuran Laura’nın geride bıraktığı tahribatın tam olarak değerlendirilmesi günler sürebilir. Ancak ilk belirlemelere göre, çok sayıda mahalleyi ve 875 bin kişiyi elektriksiz bıraksa da, kasırga hava tahmini uzmanlarının korktuğu gibi bir sonuca yol açmadı.
Louisiana Valisi John Bel Edwards, “Düşündüğümüz gibi felaket derecesinde korkunç bir hasar yaşamadığımız açık. Ancak yine de önemli ölçüde hasar oldu” dedi.
Vali Edwards, Laura Kasırgası’nı Louisiana’yı vuran en güçlü kasırga olduğunu söyledi. Louisiana Valisi’nin bu nitelemesi kasırganın, 2005 yılında bölgeyi üçüncü kategoride fırtına olarak vuran Katrina’dan bile güçlü olduğu anlamına geliyor.
Laura kasırgası, saatte 241 kilometreyi bulan hızıyla ABD’deki en güçlü sistemler arasına girdi.
Louisiana’daki Lake Charles yakınlarında ailesiyle birlikte kasırganın geçmesini bekleyen Brett Geymann, “Sanki bin hortum bölgeyi vurmuş gibi. Her yer mahvoldu. Evler artık yerinde yok. Dün buradalardı, bugünse yoklar” sözleriyle yaşadıklarını anlattı.
Yaşamını yitirenler arasında kasırga nedeniyle evlerinin üzerine ağaç düşen 14 yaşındaki bir kız çocuğu ve 68 yaşında bir adam da var.
Başkan Trump hafta sonu bölgeyi ziyaret edecek
Teksas’ta ise şimdiye kadar kasırga yüzünden can kaybı bilgisi gelmedi. Teksas Valisi Greg Abbott bu durumu mucize olarak niteledi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın bu hafta sonu kasırgada hasar gören bölgeyi ziyaret etmesi bekleniyor.
Laura kasırgası ABD’yi vuran yedinci büyük fırtına. Bu Ağustos ayı sonuna gelindiğinde, karayı vuran fırtına sayısı açısından bir rekor.
Şiddeti tropik fırtınaya gerileyen Laura kuzeye, Lousiana-Arkansas sınırına doğru ilerliyor. Fırtınanın Cuma günü de Kentucky eyaletine ulaşması ve Cumartesi günü itibariyle de Delaware yakınlarından Atlantik Okyanus’una ilerleyerek karayı terk etmesi bekleniyor.