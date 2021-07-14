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ABD'de Lego'dan esinlenerek tabanca üreten şirkete tepki: "Sorumsuzca ve tehlikeli"

14.07.2021 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de bir silah şirketi Lego'dan yapılan çocuk oyuncaklarına benzeyen tabancaları nedeniyle tepki çekti. Danimarkalı oyuncak üreticisi Lego şirkete gönderdiği yazıda dış kaplaması Lego parçalarına benzediği için tabancanın üretimine son verilmesi talebinde bulundu.

ABD'de Lego'dan esinlenerek tabanca üreten şirkete tepki: "Sorumsuzca ve tehlikeli"

ABD'de bir silah şirketi Lego'dan yapılan çocuk oyuncaklarına benzeyen tabancaları nedeniyle tepki çekti.

Culper Precision adlı şirket 'Block19' adını verdikleri tabancanın 'tamamen atış sporunun keyfine dikkat çekme amacıyla' üretildiğini söyledi.

Danimarkalı oyuncak üreticisi Lego da şirkete gönderdiği yazıda dış kaplaması Lego parçalarına benzediği için tabancanın üretimine son verilmesi talebinde bulundu.

Silahlanma karşıtı eylemciler de tabancanın sorumsuzca ve tehlikeli olduğunu söyledi.

Her Şehir için Silah Güvenliği adlı grup üyesi Shannon Watts, derneklerinin geçen hafta Block19 tipi tabancalar için Lego ile irtibata geçtiğini ifade etti. Watts, Danimarkalı oyuncak üreticisinin şirkete 'ihtarname' gönderdiğini ifade etti.

Watts, "Silahlar oyuncak gibi görünmediğinde bile çocukların ilgisini çekme tehlikesi var" diyerek Utah merkezli silah üreticisini eleştirdi.

Şirket Culper Precision ise yazılı açıklamasında Block19'u üretme amaçları şöyle sıraladı: "Silahların herkes için olduğunu göstermek, silah sahibi olmak ve atış sporunun keyifli bir aktivite olduğunu göstermek."

Şirket, ateşli silahların da yalnızca yasal olarak silah sahibi olabilen kişilerce satın alınabileceğini ifade etti.

Culper Precision Başkanı Brandon Scott, Washington Post gazetesine açıklamasında avukatla yapılan görüşmeler sonunda şirketin Lego'nun talebine olumlu karşılık verme kararı aldıklarını belirtti.

Bu açıklamadan sonra tabancanın üretici şirketin internet sitesinden kaldırıldığı görüldü.

ABD'de tamamen gerçek bir silaha benzeyen oyuncak üretmek yasak. Ülkede son yıllarda ateşli silahlar nedeniyle çocuklar arasında yaşanan yaralanma olaylarında artış yaşandı.

ABD'de geçen sene ateşli silahlarla bağlantılı olaylarda 140'tan fazla kişi öldü.

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