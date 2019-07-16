ABD’de Libra’yla İlgili Soru İşaretleri  

ABD Kongresi’nden gelen oturum çağrılarını kabul eden Facebook yetkilileri başkent Washington’da iki gün sürecek oturumlarda Kongre üyelerinin sorularını yanıtlayarak şüpheleri ortadan kaldırmaya çalışacak. Salı günü Senato Bankacılık Komisyonu’nda düzenlenen oturumda Facebook’u temsilen, Libra kripto para projesini yürüten kıdemli uzman David Marcus yer aldı.

Facebook yetkililerinin, yeni bir dijital para birimiyle ilgili projelerini 18 Haziran 2019 tarihinde açıklamasından bu yana konuya ilişkin küresel çapta eleştiri söz konusu. Eleştirilerin temelinde, 2 milyarın üzerinde kullanıcısı bulunan Facebook sosyal ağ sitesinde böylesi bir uygulamanın yol açacabileceği güvenlik sorunları ve projenin küresel finans sistemi üzerindeki olası olumsuz etkileri yatıyor.

Sosyal medya devi Facebook’un plan aşamasındaki kripto para birimi Libra’ya karşı finans uzmanları ve siyasetçilerden gelen tepkiler devam ederken, kurum yetkilileri Washington’da ABD Kongre üyelerinin sorularını yanıtlıyor. Salı günü Senato’daki oturuma katılan Facebook yetkilileri, Amerikalı yetkililerin endişelerini gidermek amacıyla 17 Temmuz’da da Temsilciler Meclisi üyeleri önünde açıklamalarda bulunacak.

Facebook’a geçmeden önce 2012-2014 yılları arasında PayPal firmasının genel müdürü olarak görev yapan Marcus’ın açıklamasında, Facebook’un gerekli tüm mali ve idari düzenlemeler yapılmadan projeyi hayata geçirmeyecekleri yönünde Kongre üyelerine sözlü taahhütte bulunması bekleniyor.

Projeyi sert bir şekilde eleştirenlerden olan ABD Maliye Bakanı Steven Mnuchin, Pazartesi günü konuyla ilgili Facebook yetkililerine atıfta bulunarak, “ABD finans sistemine girmeden önce bizi çok yüksek standartları olduğuna ikna etmek zorunda kalacaklar” dedi.

Başkan Trump’ın da projeye tepkiyle yaklaştığı gözönünde bulundurulduğunda, Facebook yetkililerinin Amerikalı Cumhuriyetçiler’den şu an için destek almalarının zor olacağı öngörülüyor. Diğer taraftan, Demokratlar’ın Facebook’un güvenlik politikaları ve uygulamalarıyla ilgili genel güvensizlikleri de devam ediyor.

