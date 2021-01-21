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ABD'de Loto İkramiyesi Bir Milyar Dolara Yaklaştı

21.01.2021 23:10 | Son Güncelleme:
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ABD'de Loto İkramiyesi Bir Milyar Dolara Yaklaştı

Geçtiğimiz bir yılda salgın hastalıkla mücadele eden, Corona virüsü nedeniyle ekonomik sıkıntının yaşandığı ABD’de, Amerikalılar'ın umudu şans oyunları oldu. ABD’nin 45 eyaletinde oynanabilen Mega Millions ve Powerball lotolarında dağıtılan ikramiye tutarı toplamda 1 milyar 700 milyon doları aştı

Geçtiğimiz bir yılda salgın hastalıkla mücadele eden, Corona virüsü nedeniyle ekonomik sıkıntının yaşandığı ABD’de, Amerikalılar'ın umudu şans oyunları oldu. ABD’nin 45 eyaletinde oynanabilen Mega Millions ve Powerball lotolarında dağıtılan ikramiye tutarı toplamda 1 milyar 700 milyon doları aştı.

ABD’de henüz kimliği bilinmeyen bir kişinin Powerball lotosundan 731 milyon dolarlık ikramiyeyi kazandığı açıklandı. Yarın yapılacak Mega Millons lotosunda ise ikramiye tutarı bir milyar doları buldu.

Powerball lotosu yetkilileri bugün yaptıkları açıklamada, 731 milyon 100 bin dolarlık ikramiyenin Maryland eyaletinin Lonaconing kentindeki Coney Market’ta satıldığını, 40

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