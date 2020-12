ABD’de lüks araç göstericilerin arasına daldı: 7 yaralı

ABD’nin New York kentinde bir lüks aracın göstericilerin arasına dalması sonucu 3’ü ağır 7 kişinin yaralandığı ve kadın sürücünün gözaltına alındığı belirtildi.

ABD’nin New York kentinde bir lüks araç Siyahların Hayatı Değerlidir (BLM) gösterisi düzenleyenlerin arasına daldı. New York Polis Departmanı (NYPD) tarafından yapılan açıklamada, Manhattan’da aracın yaklaşık 50 protestocudan oluşan kalabalığın arasına dalması sonucu 3’ü ağır 7 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay anında çekilen bir videoda, birkaç göstericinin araca saldırmaya çalıştığı görülüyor. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, kadın sürücünün olayın ardından kaçmadığı ve olay yerinde kalarak polise direnmeden teslim olduğu ifade edildi. Polisin aracın peşinden koşan iki göstericiyi de gözaltına aldığı açıklandı.