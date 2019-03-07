ABD’de Marihuanaya Federal Yasak Kalkacak mı?

Demokrat Senatör Cory Booker, hint kenevirinin (marihuana) ABD genelinde yasallaşması için Senato’ya yasa tasarısı sundu. Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Beto O’Rourke, marihuana bulundurmaktan tutuklananların sicil kaydının silinmesini önerdi. Demokrat Senatör Kamala Harris, daha önce marihuana içtiğini, ‘’içine de çektiğini’’açıkladı. Yani 2020 ABD Başkanlık seçimlerinde Demokratlar’ın adayı olmak için yarışacak isimlerin çoğu, mesele hint kenevirinin yasallaştırılmasına geldiğinde rahat bir yaklaşım sergiliyor. Bu yaklaşımları, bir dönem siyasette keskin tartışmalara olan meseleye halkın bakış açısının değiştiğini de ortaya koyuyor. Araştırma şirketi Gallup’un Ekim ayında yaptığı ankete göre her üç Amerikalı’dan ikisi marihuananın yasal olmasından yana. Bu bir rekor. Üstelik Cumhuriyetçiler arasında bu destek yüzde 53’e çıkmış durumda. Demokratlar arasında bu oran yüzde 75’e ulaşıyor. ABD’de 10 eyalette ve Washington DC’de keyif, 30’dan fazla eyalette de tıbbi amaçlı marihuana kullanımı serbest.

Demokrat Senatör Cory Booker, hint kenevirinin federal düzeyde yasallaşması için Senato’ya yasa tasarısını geçen hafta sundu. 2020 seçimlerinin Demokrat aday adayları Kamala Harris, Kirsten Gillibrand, Bernie Sanders ve Elizabeth Warren da tasarıyı hazırlayan ekipte yer aldı. Bir başka Demokrat aday adayı Senatör Amy Klobuchar, ekipte değildi ama tasarıyı desteklediğini açıkladı. Demokrat Parti başkan adaylığı için yarışan diğer isimler de marihuananın belli bir dereceye kadar yasalaşmasından yana. Konuya, ceza yargı sisteminde reform yapılması ve ırksal azınlıkların marihuana bulundurmaktan orantısız cezalar alması açısından yaklaşıyorlar. Bu isimlerden biri olan Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Beto O’Rourke, ‘’Federal yasağı sona erdirmeli ve marihuana bulundurmaktan sabıka kaydı olanların sicillerini temizlemeliyiz ki, cezaevindeki insanlar serbest kalsın, yeniden çalışabilsin, eğitimlerini tamamlayabilsin ve bu ülkeye katkıda bulunabilsin’’ dedi. Bu yaklaşım aslında Demokratlar arasında yeni değil.Eski ABD Başkanı Bill Clinton, 1992’de adaylık kampanyası sırasında verdiği bir demeçte “Marihuanayı ağzıma koydum ama içime çekmedim” demişti.

Obama, “Ben de gençliğimde marihuana içtim. Alkolden daha zararlı olduğuna ikna olmadım” açıklamasını yapmıştı. Hillary Clinton 2016’da federal serbestiyete karşı çıksa da, eyaletlerin kendi yaklaşımlarını benimsemesi gerektiğini belirtmişti. Donald Trump ise başkanlığı öncesindeki kampanya döneminde, eyaletlerin kendi kararlarını vermesine izin vereceklerini söylemiş ancak seçildikten sonra eski Adalet Bakanı Jeff Sessions’la birlikte konuya savaş açmıştı. Eski California Başsavcısı olan Kamala Harris, 2010’da marihuanayı yasallaştırmak için istenen halk oylaması girişimine karşı çıkmıştı. Girişim başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Bugünse başkanlık için girdiği yarışta ‘ot içtiği’ ile ilgili espri bile yapıyor. Harris bir radyo programında, ‘’Elbette içime de çektım. Ailemin yarısı Jamaikalı, dalga mı geçiyorsunuz?’’ dedi. Washington eyalet valisi Jay Inslee ve Colorado valisi John Hickenlooper, konuya zaten yabancı değil. Bu eyaletler, keyif amaçlı marihuana kullanımını ilk serbest bırakanlardan.