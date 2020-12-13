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"ABD'de Mart Sonuna Kadar 100 Milyon Kişi Aşılanacak"

13.12.2020 21:51 | Son Güncelleme:
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Amerika'nın Corona virüsüyle mücadele için başlattığı Işık Hızı Ötesi Operasyonu'nun başdanışmanı Dr. Moncef Slaoui, Fox Haber kanalında Pazar günü katıldığı bir programda, Mart ayı sonuna kadar 100 milyon kişinin aşılanmasını hedeflediklerini kaydetti

Amerika'nın Corona virüsüyle mücadele için başlattığı Işık Hızı Ötesi Operasyonu'nun başdanışmanı Dr. Moncef Slaoui, Fox Haber kanalında Pazar günü katıldığı bir programda, Mart ayı sonuna kadar 100 milyon kişinin aşılanmasını hedeflediklerini kaydetti.

Dr. Slaoui, "2021'in ilk çeyreğinde 100 milyon insanı aşılamış olacağız" dedi.

Aralık ayı sonuna kadar yaklaşık 40 milyon doz aşının dağıtılmasını amaçladıklarını kaydeden Dr. Slaoui, bunların FDA'den yeni onay alan ve Pazar sabahından itibaren dağıtımına başlanan Pfizer ve BioNTech aşısı ile bu haftanın ilerleyen günlerinde acil kullanım ruhsatı alması beklenen Moderna firmasının geliştirdiği aşı olduğunu söyledi.

Dr. Slaoui'ye göre Ocak ayında Amerika içinde 50 ila 80 milyon doz aşı daha dağıtılacak. Şubat'ta dağıtılacak aşı sayısının da benzer olması hedefleniyor. Aşıların azami etkinlik seviyesine ulaşması için iki doz şeklinde uygulanması gerekiyor.

"Pfizer'ın bize 2021'in ikinci çeyreğinde 100 milyon doz daha tedarik etmesi için işbirliğine devam ediyoruz" diyen Dr. Slaoui, aşılama sırasında önceliğin sağlık çalışanlarıyla huzur evlerinde bakım gören yaşlılar olduğunu yineledi.

Amerika'nın Corona virüsünün yayılmasının durdurulması için gereken toplumsal bağışıklığa erişebilmesi için ülke nüfusunun yüzde 75 ila 80'inin aşılanması gerektiğinin altını çizen Dr. Slaoui, bu hedefe Mayıs ve Haziran ayları arasında ulaşmayı umduklarını belirtti.

Kamuoyunun aşı konusundaki tedirginliğinin kendilerini kaygılandırdığını vurgulayan yetkili, Amerikan toplumunun aşıyı benimseyip kabul etmesinin kritik önem taşıdığının da altını çizdi ve "insanların verileri takip etmesini, bu aşının çok etkili ve güvenli olduğunu anlamasını ve aşı olmayı kabul etmesini istediklerini" söyledi.

Amerika'da herkese yetecek miktarda aşı tedarik edilemeyeceğine ilişkin iddiaları dikkate almayan Dr. Slaoui, Johnson & Johnson'ın aşısının Ocak ayının sonu ya da Şubat ayının başında acil kullanım için ruhsat alabileceğini hatırlattı, AstraZeneca aşısının ise "Şubat sonu gibi ruhsat alabilecek seviyeye gelebileceğini" belirtti.

"Siyasi baskılar gereksiz ve talihsiz"

Dr. Slaoui, Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows'un ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) Başkanı Stephen Hahn'ı Cuma günü arayıp aşıyı o gün onaylaması, aksi takdirde işini kaybedebileceği tehdidinde bulunduğu iddiasına ilişkin soruya ise aşının onaylanması için siyasi baskılara başvurulmasının "yararlı olmadığını, çünkü buna gerek olmadığını" söyleyerek yanıt verdi.

Gerek FDA gerekse Pfizer'ı eleştiren Başkan Donald Trump, Cuma günü paylaştığı bir Twitter mesajında, "Kahrolası aşıyı ŞİMDİ onaylayın, Dr. Hahn" ifadesini kullanmıştı.

Dr. Slaoui, Beyaz Saray Genel Sekreteri Meadows'un FDA Başkanı'na yönelik çağrısı hakkında, "Eğer o telefon konuşması gerçekleştiyse bence gereksiz ve talihsizdi, bazı tweetler de öyle" dedi.

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