"ABD'de Mart Sonuna Kadar 100 Milyon Kişi Aşılanacak"

Amerika'nın Corona virüsüyle mücadele için başlattığı Işık Hızı Ötesi Operasyonu'nun başdanışmanı Dr. Moncef Slaoui, Fox Haber kanalında Pazar günü katıldığı bir programda, Mart ayı sonuna kadar 100 milyon kişinin aşılanmasını hedeflediklerini kaydetti.

Dr. Slaoui, "2021'in ilk çeyreğinde 100 milyon insanı aşılamış olacağız" dedi.

Aralık ayı sonuna kadar yaklaşık 40 milyon doz aşının dağıtılmasını amaçladıklarını kaydeden Dr. Slaoui, bunların FDA'den yeni onay alan ve Pazar sabahından itibaren dağıtımına başlanan Pfizer ve BioNTech aşısı ile bu haftanın ilerleyen günlerinde acil kullanım ruhsatı alması beklenen Moderna firmasının geliştirdiği aşı olduğunu söyledi.

Dr. Slaoui'ye göre Ocak ayında Amerika içinde 50 ila 80 milyon doz aşı daha dağıtılacak. Şubat'ta dağıtılacak aşı sayısının da benzer olması hedefleniyor. Aşıların azami etkinlik seviyesine ulaşması için iki doz şeklinde uygulanması gerekiyor.

"Pfizer'ın bize 2021'in ikinci çeyreğinde 100 milyon doz daha tedarik etmesi için işbirliğine devam ediyoruz" diyen Dr. Slaoui, aşılama sırasında önceliğin sağlık çalışanlarıyla huzur evlerinde bakım gören yaşlılar olduğunu yineledi.