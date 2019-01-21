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ABD'de Martin Luther King Jr. anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2019 22:04 | Son Güncelleme

ABD'de her yıl ocak ayının 3. pazartesi düzenlenen "Martin Luther King Günü" dolayısıyla ünlü aktivist ve insan hakları savunucusu anıldı

WASHINGTON (AA) - Ünlü Amerikalı aktivist ve insan hakları savunucusu Martin Luther King Jr. (MLK) için "Martin Luther King Günü" kapsamında etkinlikler düzenlendi.

ABD genelinde her yıl ocak ayının üçüncü pazartesi düzenlenen "Martin Luther King Günü" dolayısıyla ünlü aktivist ve insan hakları savunucusu bir kez daha anıldı.

ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence, Washington'daki MLK Anıtı'na çelenk bıraktı, MLK anısına saygı duruşunda bulundu.

Bu yıl 38'incisi gerçekleştirilen Martin Luther King Jr. Barış Yürüyüşü de aşırı soğuğa rağmen başkent Washington'da gerçekleştirildi.

Washington dışında New York, Chicago ve Los Angeles gibi büyük kentlerde de ünlü aktivist için çok sayıda etkinlik düzenlendi.

- Martin Luther King Jr. kimdir?

Martin Luther King Jr'ın, 1963'te başkent Washington'da düzenlenen ve 250 bin kişinin katıldığı "İş ve Özgürlük İçin Washington'a Yürüyüş" adlı insan hakları yürüyüşünde yaptığı "Bir Hayalim Var" adlı tarihi konuşma, siyahi vatandaşların hak arayışlarında dönüm noktası olmuştu.

Memphis'te 1968'de suikast sonucu hayatını kaybeden King, ölümünden 9 yıl sonra 1977'de eski ABD Başkanı Jimmy Carter tarafından "Devlet Başkanlık Özgürlük Madalyası"na layık görülmüş ve onuruna "Martin Luther King Günü" ilan edilmişti. Eski ABD Başkanı Ronald Reagan da günün ulusal bayram olmasını öngören kanunu 1983'te Kongre'nin kabul etmesinin ardından onaylamıştı.

Doğum günü olan 15 Ocak'a yakın olması dolayısıyla ABD'de her yıl ocak ayının 3. pazartesi MLK Günü düzenleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Martin Luther King

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