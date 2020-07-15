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ABD'de maske takma kavgası, polisin bir kişiyi vurarak öldürmesiyle sonuçlandı

15.07.2020 01:40 | Son Güncelleme

Michigan eyaletinde bir polis, maske takmayı reddettiği için kendisine kızan 77 yaşındaki adamı bıçaklayan bir kişiyi vurarak öldürdü.

ABD'de maske takma kavgası, polisin bir kişiyi vurarak öldürmesiyle sonuçlandı

Michigan eyaletinde bir polis, maske takmayı reddeden bir adamı bıçaklamakla tehdit eden bir kişiyi vurarak öldürdü.

Polisin açıklamasına göre, eyaletin başkenti Lansing'de bir dükkanda meydana gelen olayda, "Sean Rusi isimli bir şüpheli, kendisine maske takmasını söyleyen 77 yaşındaki bir adamı bıçakladı."

Polise göre, bıçaklama olayının ardından Ruis aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

Bir süre sonra olayın ihbarını alan bir polis memuru tarafından kenara çekilen Ruis, polisin "üzerine saldırdı".

Michigan Eyalet Polisi, salı günü, Lansing'in dış mahallelerinden Delta'da meydana geldiğini söylediği olayın görüntülerini paylaştı.

Görüntülerde polisin Ruis'in aracını durdurduğu, Ruis'in araçtan inerek polise doğru yaklaştığı, kısa süren bir fiziksel tartışmadan sonra polisin Ruis'i vurduğu görülüyor.

Polis, 43 yaşındaki Ruis'in silahlı olduğunu, olayın hemen ardından hastaneye kaldırıldığını, ancak ölmüş olduğunun kendilerine söylendiğini açıkladı.

Olaydan yarım saat önce Dimondale'deki Quality Süt Ürünleri dükkanında alışveriş yapan Ruis, bir başka müşteriyle tartıştı. Diğer müşteri, 77 yaşındaki bir adamdı ve maske takıyordu. İddiaya göre Ruis, kendisini maske takmadığı için "azarlayan" yaşlı adamı bıçakladı.

Bıçaklanan kişinin şu an hastanede ve durumunun stabil olduğu bildirildi.

Bu, ABD'de maske takma kavgası sebebiyle yaşanan ilk olay değil.

Geçen hafta da Los Angeles'ın güneyindeki Gardena'da bir dükkanda çalışan güvenlik görevlisi, içeri maskesiz girmeye çalışan bir müşteriyi vurarak öldürmekle suçlanmıştı.

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