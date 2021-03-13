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ABD’de maske takmadığı için kendisini uyaran şoföre saldıran yolcu tutuklandı

13.03.2021 19:23 | Son Güncelleme:
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ABD’nin San Francisco kentinde maske takmadığı için kendisini uyaran Uber sürücüsüne saldıran yolcu tutuklandı.ABD’nin California eyaletine bağlı San Francisco kentinde geçtiğimiz pazar günü Subhakar Khadka adlı Uber sürücüsü, aracına aldığı 3 yolcudan birine maske takması yönünde uyarıda bulunmuş, söz konusu yolcu ise uyarıya sinirlenerek sürücüye saldırmıştı.

ABD’nin San Francisco kentinde maske takmadığı için kendisini uyaran Uber sürücüsüne saldıran yolcu tutuklandı.
ABD’nin California eyaletine bağlı San Francisco kentinde geçtiğimiz pazar günü Subhakar Khadka adlı Uber sürücüsü, aracına aldığı 3 yolcudan birine maske takması yönünde uyarıda bulunmuş, söz konusu yolcu ise uyarıya sinirlenerek sürücüye saldırmıştı. Khadka’nın yüzüne kasıtlı olarak öksüren yolcu, sürücünün cep telefonunu da almıştı. San Francisco polisi, şoföre saldırıda bulunan kadının tutuklandığını duyurdu. Kadın yolcunun, saldırı ve hırsızlık ile suçlandığı kaydedildi. Olay sırasında araçta bulunan yolculardan birinin de teslim olma niyetini açıkladığı belirtildi.

Şoföre biber gazı sıkarak telefonunu çalmıştı
Maskesiz yolcu, kendisini maske takması konusunda uyaran Uber sürücüsüne doğru önce öksürmüş sonra da şoförün maskesini yırtarak biber gazı sıkmıştı. Yolcu daha sonra, şoföre saldırarak cep telefonunu almıştı. Diğer bir yolcu ise bağırmaya devam ettiği şoförü dövmekle tehdit etmişti. Aracın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler, sosyal medyada hızla yayılarak büyük tepki toplamıştı.
Uber ise şoföre saldırıda bulunan kadının hesabının askıya alındığı açıklamıştı.

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