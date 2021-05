ABD’de Maske Tartışması

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC), Amerika’da tamamen aşılanmış kişilerin dışarıda maske takmalarına gerek olmadığı, çoğu iç mekanlarda maske takılmasına gerek kalmadığı ve tamamen aşılanmış kişilerin çoğu yerde sosyal mesafe kurallarına uymalarına gerek olmayacağını açıklaması tartışmalara neden oldu.

Birçok kişi maskelerini çıkardı ancak birçok kişi de salgının geçip geçmediği konusundan tam emin olamadığı için bir süre daha maske takmayı sürdüreceği görüşünde.

CDC’nin son kararı ülkedeki eyaletlerde de farklı yorumlandı. New York Valisi Andrew Cuomo, CDC’nin kararını değerlendirdiklerini ancak uygulamaya henüz hazır olmadıklarını açıkladı.

Vali Cuomo, CDC’nin almış olduğu son kararı salgın sürecinde hep ortak hareket ettikleri New Jersey ve Connecticut eyaleti yetkilileriyle birlikte değerlendireceklerini kaydetti.

Vali Cuomo, “New York'ta, biz bu salgının en kötüsünü yaşadık. Başarılı bir şekilde yeniden açılma stratejimizdeyse bize yol göstermesi için her zaman gerçeklere ve bilime güvendik" dedi. Vali Cuomo, her şeyi titizlikle incelediklerini belirterek "CDC'den aşılananlar için maske takma ve sosyal mesafeyle ilgili yeni yenilenmiş kılavuzu aldık. Bu yeni kararı New York eyaleti Sağlık Direktörü Doktor Howard Zucker ve çevredeki eyaletlerdeki ortaklarımız ve sağlık uzmanlarımızla istişare halinde gözden geçiriyoruz. Henüz kararımızı vermedik" dedi.