ABD’de Maske Tartışması Büyüyor

Federal hükümetin ABD genelinde maske kurallarıyla ilgili yayınladığı yeni kılavuz, sürekli değişen pandemi kurallarını takip etmekte zorlanan Amerikalılar için yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. Şehirler, eyaletler, okullar ve işyerleri maske zorunluluğunu yeniden getirmeyi değerlendirirken aralarında Cumhuriyetçiler’in olduğu bir kesim buna karşı çıkıyor.

Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) kapalı mekanlarda maske takılmasını tavsiye etmesinin ardından Nevada ile Missouri eyaletindeki Kansas City kenti bu tavsiyeye ilk uyan yerler oldu. Ancak Arizona, Pennsylvania ve Güney Carolina eyaletlerinin valileri maske uygulamasını geri getirmeye karşı çıktı.

CDC’nin yeni tavsiyesi salgının yoğun olduğu bölgeler için geçerli

CDC’nin yeni kılavuzu geçen hafta 100 bin kişide en az 50 yeni Corona virüsü vakası görülen yerler için geçerli. Bu da ABD’deki ilçelerin yaklaşık yüzde 60’ına işaret ediyor. CDC’nin rakamlarına göre ülkenin güneyi ve güneybatısının neredeyse tamamı bu kategoriye giriyor. Ancak ülkenin kuzeydoğusunun büyük kısmı New York ve Boston gibi büyük metropoller hariç şimdilik kılavuzun kapsama alanına girmiyor.

Kılavuz son verilerin aşılı kişilerin nadir de olsa virüsün Delta varyantını bulaştırabileceğini göstermesinin ardından yayınladı.

Ancak CDC Başkanı Rochelle Walensky, aşıların hastaneye yatma ve ölümü önlediğini söyledi ve vakaların büyük kısmını aşısız kişilerin oluşturduğunu hatırlattı. ABD’de aşı olmaya elverişli nüfusun üçte ikisi en az bir doz aşılarını olmuş durumda.

Eyaletler ve ilçeler maske yüzünde bölündü

Maske etrafındaki partizan bölünme eyalet ve ilçelerde kuralların farklı şekilde uygulanmasına neden oluyor.

Florida eyaletinin Miami-Dade ilçesinde Demokrat Belediye Başkanı Levine Cava, Çarşamba gününden itibaren ilçe binalarında maske zorunluluğu uygulamaya başladı. Uygulama işyerleri ve restoranlarda geçerli değil.

Florida Valisi Ron DeSantis ise Mayıs ayında imzaladığı yeni bir yasayla eyalete maske zorunluluğu ve işyerlerinin faaliyetlerinin kısıtlanması gibi pandemi önlemlerini geçersiz kılma yetkisi vermişti.

Missouri’de St. Louis Kent Konseyi Salı günü yaptığı oylamayla kentin maske zorunluluğunu kaldırdı.

Missouri’nin en büyük kenti Kansas City’de ise Demokrat Belediye Başkanı Quinton Lucas, kapalı alanlar için maske zorunluluğunu geri getirdi.

Cumhuriyetçi liderler tepkili

Teksas’tan Güney Dakota’ya kadar uzanan bir dizi eyaletten Cumhuriyetçi liderler ise sağlık yetkililerinin maske tavsiyesine tepki gösterdi.

Eski Başkan Donald Trump döneminde tohumları atılan bu tepki Cumhuriyetçi Parti seçmeninin de pandemi kurallarına direnmesine neden oluyor. Aşıların dışında salgını kontrol altına almanın tek yolu maske takmak ve sosyal mesafe kurallarına uymak.

Sağlık yetkililerine göre birçok Cumhuriyetçi liderin önlemleri engellemesi özellikle muhafazakar topluluklarda salgının önlenmesini daha zor hale getiriyor.

Cumhuriyetçiler tarafından yönetilen en az 18 eyalet aşı pasaportu uygulamasını ve kamu kurumlarının aşı olunduğuna dair delil istemesini yasakladı. Bazı eyaletler okullarda öğretmen ve öğrencilere maske ya da aşı zorunluluğu getirilmesini de yasakladı.

CDC okul binalarında tüm öğretmen, çalışan ve öğrencilerin maske takmasını önermişti.

Eski Başkan Trump, ‘‘Geri adım atmayacağız. Çocuklarımıza maske takmayacağız. Demokratlar neden bilime güvenmiyor?’’ açıklamasını yaparken Missouri Valisi Mike Parson da yeni kılavuzun hayalkırıklığı yarattığını ve kaygı verici olduğunu söyledi. Parson, maskeye geri dönülmesinin aşıların etkinliği hakkındaki delillerle ve aşıların kanıtlanmış sonuçlarıyla tutarsız olduğunu belirtti.

Parson da diğer Cumhuriyetçiler gibi maske önleminin aşının etkisi konusunda daha fazla tereddüte neden olarak aşı olmak istemeyenlerin cesaretini daha da kıracağını söyledi.

Eyaletinde maske ve aşı zorunluluklarını yasaklayan Arizona Valisi Doug Ducey de CDC’nin açıklamasının yalnızca aşıya olan güveni sarsacağını ve kamu sağlığı yetkilileri için daha fazla zorluğa neden olacağını söyledi.

Florida Valisi Ron DeSantis de 6 yaşındaki çocukların anaokulunda maskeyle oturmasının sağlıksız olduğunu öne sürdü.

Güney Dakota Valisi Kristi Noem ise CDC’nin kılavuzunu değiştirmesinin kamu güvenini sağlamayı olumsuz etkileyeceğini kaydetti.

Maske zorunluluğu başkentte de tartışma konusu

Kararın yankıları başkentte de hızla yayıldı. Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçiler’in lideri Kevin McCarthy, yazdığı Twitter mesajında ‘‘Maskeleri geri getirme tehdidi bilime dayalı bir karar değil, ancak sürekli pandemi durumunda yaşamaya devam etmek isteyen liberal hükümet yetkililerinin uydurduğu bir karardır’’ dedi. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ise bu açıklamanın ardından McCarthy için ‘‘moron’’ ifadesini kullandı.

Büyük teknoloji şirketlerinden aşı zorunluluğu

Büyük teknoloji şirketleri ise çalışanlarının Corona virüsü aşısı olmasını zorunlu hale getirmeye hazırlanıyor.

Google ve Facebook Çarşamba günü ABD’deki tüm çalışanlarının ofislere geri dönebilmesi için aşı olmaları gerektiğini bildirdi. Google aşı zorunluluğu hedefini gelecek aylarda diğer ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletmeyi planlıyor.

Deadline internet sitesinde yer alan haberlere göre Netflix de ABD’deki prodüksyiyonlarında set ve oyuncu ekibinin tamamına aşı zorunluluğu getirdi.

Apple ise ABD’deki çoğu perakende mağazasına maske zorunluluğunu hem çalışanlar hem de müşteriler için aşılı da olsalar geri getirmeye hazırlanıyor.

Apple ve Netflix henüz konuyla ilgili sorulara yanıt vermedi.

