ABD'de Maske Tartışması: 'Sahte Bir Güven Duygusuna Kapılmayın'

Trump yönetimi Corona virüsü salgınıyla mücadelede ABD halkına dışarı çıkarken maske takmaları tavsiyesinde bulunmaya hazırlanıyor. Ancak ABD'nin salgınla mücadele koordinatörü Doktor Deborah Birx uyarıda bulundu. Birx, "İnsanların maske takıyorum diye sahte bir güven duygusuna kapılmasını istemiyoruz. Maske takmak sosyal mesafe, el yıkama ve diğer tedbirlerin yerini almamalı." dedi. Başkan Donald Trump, insanların zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere dışarı çıktıkları zamanlarda yüzü kapatan ev yapımı maske/fular takabileceklerini söylemişti. Henüz bu yönde bir karar açınlanmış değil ancak Trump yönetiminin, market ya da eczane gibi yerlere gitmek üzere dışarı çıkmak zorunda kalındığında T-shirt ya da bandanaların ağzı ve burnu kapatmak için kullanılabileceği tavsiyesinde bulunmasının olası olduğu belirtiliyor. Yetkililer, tıbbi malzeme kategorisindeki maskelerin, özellikle de N95 maskelerinin doğrudan hastalarla muhatap olan sağlık görevlileri için ayrılması gerektiğinin de altını çiziyor.

Konu Başkan Donald Trump'ın Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında da gündeme geldi. Trump, "Kötü bir fikir değil. En azından bir süreliğine olabilir." ifadelerini kullandı. "Maske sosyal mesafe tedbirlerinin yerini almamalı" Trump yönetiminin Corona salgınıyla mücadele ekibinin koordinatörü Doktor Deborah Birx ise maske takılması tavsiyesinin Amerikalılar'da yanlış bir güvenlik hissine yol açabileceği endişesi taşıdıklarını vurguladı. Doktor Birx, "İnsanların maske takıyorum diye sahte bir güven duygusuna kapılmalarını istemiyoruz. Maske gözlerinizi kapatmıyor. Ellerinizi gözlerinize götürebilirsiniz. O nedenle maske, sosyal mesafe ve el yıkama gibi tedbirlerin yerini almamalı" uyarısında bulundu. "Paranoyak oldum ama bu dönemde bu düzeyde bir dikkat gerekiyor" Birx, ABD'de salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin, virüs sebebiyle ölümleri en aza indirmeyi sağlayacak ölçüde uygulanmadığını söyledi. "Tedbirler fark yaratıyor. Artık toplu akşam yemekleri, kokteyl partileri olmamalı" şeklinde konuştu.